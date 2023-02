Squid Game 2, quando esce su Netflix e tutto quello che sappiamo

È diventato un vero e proprio fenomeno mondiale dopo che la sua prima stagione ha spopolato in tutto il mondo. Parliamo di Squid Game, il survival game sudcoreano scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk, che in pochissimo tempo ha conquistato una fetta di pubblico talmente ampia da diventare la serie non in lingua inglese più vista di sempre su Netflix. Adesso, però, i fan di quest k-drama non aspettano altro che vedere la sua seconda stagione e tornare a vivere l'esperienza di uno dei giochi più incredibili e assurdi del piccolo schermo. Ma cosa sappiamo finora sul capitolo due di Squid Game? A che punto è la produzione e quando arriveranno i nuovi episodi sul catalogo di Netflix? Scopriamolo insieme.

Cosa sappiamo finora sulla seconda stagione di Squid Game

Anche se Squid Game non era stata pensata, inizialmente, per avere un capitolo due, il successo della serie ha spinto Netflix a ordinarne subito un secondo capitolo. E se il creatore della serie ha avuto qualche tentennamento all'inizio, sapendo gli anni che ci aveva messo a ideare questa serie e quanto non avrebbe voluto fare le cose di fretta solo per accontentare le necessità di una piattaforma di streaming, adesso sembra avere un po' più le idee chiare. Dong-hyuk, infatti, ha rivelato di avere già in mente una trama di base per la seconda stagione. Secondo quanto riportato da AP News, in occasione di un evento sul red carpet per una proiezione speciale alla Neuehouse di Hollywood, Hwang Dong-hyuk ha dichiarato di avere la trama di Squid Game 2 già in testa.

"Ho una trama di base per la seconda stagione, è tutto nella mia testa e attualmente sono nella fase di brainstorming - ha spiegato -. Un giorno si farà, ma per quanto riguarda il momento non posso dirvi i dettagli".

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Squid Game avrà anche una terza stagione!?

Ma se la stagione 2 è confermata, possiamo aspettarci anche un terzo capitolo per Squid Game? In un'intervista al Korea Times, Hwang Dong-hyuk ha rivelato di essere in trattativa con Netflix anche per una terza stagione.Si tratta di una notizia bomba, vista la riluttanza iniziale di Hwang Dong-hyuk di tornare nel franchise per una seconda stagione. Tuttavia, le idee su dove potrebbe andare a parare la storia devono ancora illuminare la mente creativa del regista coreano.

Qual è lo stato di produzione di Squid Game 2?

Ma tornando a Squid Game 2, cosa sappiamo sul suo attuale stato di produzione? Grazie a un'intervista rilasciata a Ilgan Sports, l'attore principale di Squid Game, Lee Jung Jae, ha rivelato quando inizieranno le riprese della seconda stagione.

"Le riprese do Squid Game 2 inizieranno in estate e probabilmente dureranno circa 10 mesi - ha raccontato -. Anche per la stagione 1 abbiamo lavorato per circa 10 mesi, ma con i ritardi causati da Covid. Ma dato che la seconda stagione sarà più grande, probabilmente ci vorrà più tempo per completarla"

Dieci mesi di riprese porteranno la produzione alla primavera del 2024.

Cosa sappiamo sul cast?

Per ora sono state solo tre le conferme ufficiali del cast di Squid Game 2. Lee Jung Jae, che ha recentemente vinto un Emmy per la sua interpretazione nella prima stagione di Squid Game, tornerà per riprendere il suo ruolo di Seong Gi Hoon. La sua vittoria agli Emmy ha fatto storia, in quanto è stato il primo attore di una serie in lingua straniera a vincere il premio come miglior attore in un drama. Tornerà anche Lee Byung Hun riprenderà il suo ruolo di Hwang In-ho, alias Front Man. Anche Gong Yoo è stato indicato per riprendere il suo ruolo di The Salesman anche se non è ancora stato confermato ufficialmente.

Quando potremo vedere Squid Game 2 su Netflix?

L'uscita della seconda stagione di Squid Game è prevista per il 2024, molto probabilmente la seconda parte dell'anno.