Squid Game 2 torna su Netflix con vecchi personaggi e una nuova bambola assassina

È ufficiale, Squid Game 2 arriverà presto su Netflix con nuovi episodi che porteranno avanti una delle storie seriali più avvincenti degli ultimi anni che, a oggi, è diventata la più seguita di sempre sulla piattaforma di streaming. A dare l'annuncio dei nuovi episodi della serie, anzi, il "greenlight" (in riferimento all'iconico gioco mortale "Greenlight-Redlight" della prima stagione della serie) è stata la stessa Netflix con uno speciale post sui suoi canali social dove ha sottolineato che Squid Game sta tornando con la sua seconda stagione. Ma se questo un po' ce lo aspettavamo, a regalarci qualche anticipazione interessante sul secondo capitolo del survival game sudcoreano è stato il suo stesso creatore che ha svelato il ritorno di alcuni vecchi personaggi e, soprattutto, l'arrivo di nuovi tra cui una speciale (e nuova) bambola mortale. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali sono tutte le novità di Squid Game 2.

Tutte le novità di Squid Game 2

Oltre al video introduttivo sulla conferma della seconda stagione di Squid Game, Netflix ha pubblicato anche un messaggio per i fan del creatore della serie, Hwang Dong-Hyuk dove conferma il ritorno di alcuni dei personaggi più amati e una nuova bambola assassina.

«Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game - esordisce Hwang - Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più vista di sempre»

Dopo aver ringraziato i fan per il loro supporto, il creatore ha rivelato che nella seconda stagione della serie ci sarà il ritorno di Gi-hun (Lee Jung-jae) e Front Man (Lee Byung-hun). Inoltre, Hwang anticipa anche che "L'uomo in giacca e cravatta con il gioco del ddakji (quello dei foglietti da sbattere a terra che permetteva alle persone di partecipare al gioco dello Squid Game) potrebbe tornare, aggiungendo anche che mentre la bambola assassina Young-hee, che aveva conquistato tutti, ormai è fuori mercato, la seconda stagione di Squid Game introdurrà il suo ragazzo, Cheol-su, per giochi ancora più mortali.

«Unisciti a noi ancora una volta per un giro completamente nuovo», conclude il messaggio inquietante.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM June 12, 2022

Quando esce Squid Game 2 su Netflix

Non abbiamo ancora una data ufficiale di uscita di Squid Game 2 ma Hwang ha rivelato a Vanity Fair il mese scorso che la stagione 2 della serie potrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming già nel 2023 o nel 2024.