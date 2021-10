Squid Game 2 come sarà? Tutte le anticipazioni del creatore della serie Netflix

Il creatore di Squid Game si chiama Hwang Dong-hyuk e ha passato oltre dieci anni a cercare di far produrre una serie basata da un'idea, apprentemente un po' strampalata, secondo cui un gruppo di persone si ritrova a fare giochi da bambini e rischiare la vita per vincere un montepremi di 45,6 miliardi di won. Oggi, quel progetto su cui nessuno voleva puntare, è stato scelto da Netflix diventando la sua serie più vista di sempre e conquistando il cuore di 111 milioni di telespettatori. Dopo un finale aperto di stagione, ora, tutti iniziano a fantasticare sui possibili risvolti di trama nel capitolo 2 di Squid Game, non ancora confermato da Netflix ma che uscirà, quasi sicuramente, a breve sul catalogo della piattaforma di streaming. A parlare delle prime anticipazioni su Squid Game 2 è proprio Hwang Dong-hyuk che, in un'intervista all'Hollywood Reporter, ha rivelato alcune news sul possibile continuo di questa intrigante storia sudcoreana.

Squid Game 2: cosa accadrà dopo il finale aperto?

Anche se tutti, a oggi, l'avranno già vista, Squid Game 2 finisce in modo aperto lasciando spazio a possibili continui di trama. Il vincitore del gioco dello Squid Game è stato il protagonista della serie, Gi-hun che, proprio dopo aver battutto il suo amico sul campo di battaglia e aver quindi vinto tutti i soldi, scopre che il creatore del gioco non è altro che uno dei suoi compagni di giochi, il numero 001. Una volta uscito vincitore dal gioco, Gi-hun, ormai ricco, sta per prendere un aereo per gli Stati Uniti per raggiungere qua figlia quando scopre che la macabra macchina di Squid Game sta ancora reclutando nuovi concorrenti. Ed è così che l'uomo sceglie di non prendere il suo aereo ma restare in Corea per fermare il gioco una volta per tutte.

Hwang Dong-hyuk ha commentato il finale di serie dicendo che voleva che fosse aperto e liberamente interpretabile ma allo stesso tempo voleva che gli spettatori pensassero, guardando la scelta di Gi-hun, che se si ha la possibilità di fermare un meccanismo sbagliato, bisogna farlo, affrontando il rischio in prima persona.

«Gi-hun non torna indietro solo per vendicarsi - commenta Hwang Dong-hyuk - si rende conto che lo Squid Game è parte di un sistea più ampio e decide di agire per arrivare alla sua radice per estirparla»

Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.