Squid Game potrebbe avere anche una terza stagione. Il creatore della serie è in trattativa con Netflix

Ha conquistato tutti con le sue maschere, i suoi macabri giochi tra la vita e la morte, ma soprattutto con la sua morale. Stiamo parlando di Squid Game, la serie sudcoreana che in pochissimo tempo ha sbaragliato la concorrenza diventando il titolo non in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma di streaming. Dopo il successo del primo capitolo della serie e un finale aperto che lasciava presagire un possibile continuo di storia (e così sarà dato che la seconda stagione di Squid Game è stata già confermata lo scorso novembre) oggi arrivano le prime news su una probabile terza stagione di Squid Game.

Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato di essere in trattative con la piattaforma di streaming per andare avanti nella sceneggiatura anche con un terzo capitolo e che presto si arriverà a una conclusione.

La dirigente di Netflix Bela Bajaria ha confermato, inoltre, che il colosso dello streaming ha sempre creduto in Squid Game e nel suo essere un titolo davvero speciale anche se il successo ottenuto nei paesi occidentali è stato una sorpresa per tutti.

Di cosa parleranno le future stagioni di Squid Game?

Per quanto riguarda le possibili trame di Squid Game 2 e 3 il regista della serie Netflix aveva già accennato a degli argomenti da esplorare nei nuovi episodi della serie come, ad esempio, la figura del Front Man, il boss alla gestione del gioco dello Squid Game che potrebbe essere protagonista della prossima stagione.