Da oggi Squid Game c'è anche in italiano

Buone notizie per i fan italiani di Squid Game, la serie sudcoreana che ha conquistato il mondo con i suoi giochini da bambini riprodotti in una versione "infernale" per adulti, è stata finalmente doppiata anche in italiano. A partire da oggi, 30 novembre, sulle opzioni audio del titolo sudcoreano di Netflix sarà presente anche la versione italiana. A dare l'annuncio di questa novità inaspettata è stata la stessa piattaforma di streaming con un divertente post sulle sue pagine social. Netflix Italia ha, infatti, pubblicato una scritta in coreano che, se tradotta, dice così:

"Sappiamo che utilizzerai Google Translate. Vi informiamo che il doppiaggio italiano di Squid Game sarà disponibile dal 30 novembre"

??? ???? ?? ???? ?? ??? ? ?? ????. Squid Game? ????? ??? 11? 30??? ?? ???? ????? ??????. — Netflix Italia (@NetflixIT) November 30, 2021

Il successo di Squid Game: conquistati 142 milioni di account in tutto il mondo

Ha fatto il suo debutto lo scorso 17 settembre sulla piattaforma di streaming entrando nel catalogo quasi in sordina ma ci è voluto poco affinché gli utenti Netflix si accorgessero di lei. Squid Game, a oggi, ha raggiunto 142 milioni di account diventanto la serie Netflix più vista di sempre. Il survival game sudcoreano ha battuto anche la regina del piccolo schermo, Shonda Rhimes, che con Bridgerton aveva toccato gli 82 milioni di viewers. Non solo oltreoceano ma anche in Italia la serie ha fatto il boom di visualizzazioni al punto che i fan hanno richiesto una versione italiana dell'audio che è arrivata, solo oggi. Prima del doppiaggio in italiano, Netflix aveva provveduto anche a quello in spagnolo e tedesco per allargare ancora di più la diffusione di questo titolo.

Ora che Squid Game c'è anche in Italiano, non resta che riguardarsela di nuovo per cercare di scoprire qualche dettaglio nascosto nella trama in vista della seconda stagione.

Quando esce Squid Game 2 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data certa sull'uscita di Squid Game 2 su Netflix ma il creatore della serie ha confermato di procedere alla realizzazione di un capitolo due, anche perché, non potrebbe mai deludere le aspettative di 142 milioni di persone.