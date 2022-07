Squid Game fa la storia. È la prima serie non inglese candidata agli Emmy come miglior drama

Squid Game continua a fare la storia. Dopo essere stata eletta come serie più vista di sempre su Netflix, ha ottenuto un altro primato diventando la prima serie non in lingua inglese a essere candidata agli Emmy Awards come miglior serie drammatica.

Il survival game sudcoreano, infatti, è comparso affianco a titoli come Stranger Things, Better Call Saul, Succession nella sezione "Miglior drama", il riconoscimento più ambito di tutti in questa categoria di premi che, fino a oggi, non aveva mai visto una serie che non fosse in lingua inglese tra i candidati.

Squid Game, inoltre, ha ottenuto ben 14 candidature totali agli Emmy 2022 tra cui anche quelle per la miglior regia e sceneggiatura con Hwang Dong-hyuk e per le interpretazioni di Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Oh Yeong-su e Jung Ho-yeon rispettivamente nelle categorie Miglior attore in una serie drammatica, Miglior attore non protagonista in una serie drammatica e miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Per la serie Netlix si tratta di un record assoluto che entrerà nella storia del piccolo schermo e siamo sicuri che, se dovesse ottenere la statuetta, Squid Game, da serie sudcoreana, entrerà a pieno titolo nell'olimpo delle serie TV internazionali facendo crescere sempre di più l'attesa per la seconda stagione che, attualmente è in fase di lavorazione e potrebbe debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming tra il 2023 e il 2024.