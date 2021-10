Squid Game: il numero della serie Netflix esiste davvero (e sta ricevendo miliardi di telefonate)

Squid Game è il fenomeno del momento. La serie Netflix che racconta la storia di un gioco infernale tra 456 uomini e donne disperati al punto di rischiare la loro vita per vincere un montepremi di 45,6 miliardi di won sta conquistando tutti al punto da diventare la serie più vista in 90 Paesi al mondo. Chi l'ha guardata sa bene che tutto inizia da un biglietto da visita che da un lato riporta i tre simboli del gioco, il quadrato, il cerchio e il triangolo, presenti anche sulle maschere degli ignoti organizzatori dello Squid Game, dall'altro lato presenta un numero di telefono da chiamare per poter diventare effettivi concorrenti del gioco.

Dopo il grande successo della serie in tanti si sono fatti suggestionare dalla storia raccontata da questo affascinante prodotto Netflix (che se continua con i numeri di visualizzazioni che sta facnedo presto ci delizierà con una seconda stagione) al punto da provare a chiamare il numero mostrato nel biglietto da visita della serie. È stato proprio così che i fan di Squid Game hanno scoperto che il numero esiste davvero e, a sorpresa di tutti, funziona. La sequenza di numeri, infatti, corrisponde al contatto telefonico di un coreano che si è ritrovato sul suo telefono miliardi di telefonate da parte dei fan della serie Netflix.

Il 40enne, originario di Gyenoggi, una provincia della Corea del Sud, è stato bombardato di telefonate, circa 4mila al giorno, da parte di adulti ma anche di bambini al punto da raccontare alla stampa locale che pensava si trattasse di uno scherzo inizialmente. A rivelargli che il suo numero era lo stesso di quello dello Squid Game è stato, poi, un suo amico che, avendo visto la serie Netflix, aveva notato questa incredibile coincidenza. Oggi, la piattaforma di streaming, dispiaciuta dell'accaduto, sta cercando di risarcire l'uomo in qualche modo.