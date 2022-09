Hwang Dong-hyuk commenta il reality show di Squid Game: "Spero mantenga la mia visione"

Che Squid Game sarebbe diventato un reality show lo sapevamo, la notizia infatti, era stata divulgata da Netflix lo scorso giugno annunciando che il gioco mortale reso noto in tutto il mondo dalla serie ideata da Hwang Dong-hyuk, sarebbe diventato reale con veri concorrenti e un montepremi da urlo in palio. Lo show, infatti, sarà girato nel Regno Unito e diventerà una competizione televisiva in cui, attraverso molti giochi dello show, in questo caso non mortali, i partecipanti potranno arrivare a vincere 4,26 milioni di dollari. Se la notizia da un lato aveva incuriosito tutti, dall'altro destato qualche critica, oggi, dopo la vittoria di sei Emmy da parte della serie sudcoreana, questo dibattutissimo reality torna a far parlare di sé per le non poche preoccupazioni dei suoi fan sul fatto che un gioco come quello dello Squid Game, nella vita reale, possa vanificare del tutto il messaggio della serie contro il capitalismo e la sua crudeltà.

A commentare tutto ciò, però, è stato lo stesso ideatore della serie, il regista Hwang Dong-hyuk che, dopo aver vinto l'Emmy per il titolo Netflix a cui ha lavorato per 12 anni prima di riuscire a portarlo in vita, ha dichiarato, in merito alla notizia del reality show, che spera che i suoi creatori non stravolgano il suo messaggio e che mantengano la visione delle cose messa in evidenza dalla sua serie.

Il regista ha dichiarato di aver incontrato il creatore del reality Squid Game: The Challenge e ha aggiunto che la sua speranza è quella che venga mantenuta la sua visione delle cose, il suo messaggio dietro la brutale storia della serie e ha tranquillizzato tutti i fan di Squid Game che hanno paura che un reality show possa rovinare l'immagine della serie e la sua idea.