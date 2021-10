Squid Game batte tutti. La serie Netflix è prima in 90 Paesi al mondo

I coreani con Squid Game hanno fatto bingo! La serie Netflix pubblicata lo scorso 17 settembre che racconta di un gioco infernale ideato per far conquistare ai suoi partecipanti 45,6 miliardi di won, ma soprattutto, per farli riflettere sul valore dei soldi e degli affetti familiari, è un successo senza precedenti. In pochi giorni, infatti, il k-drama della piattaforma di streaming sta scalando le classifiche di tutto il mondo arrivando a essere prima nella top 10 Netflix di ben 90 Paesi dei 190 coperti dal servizio di streaming, dagli Stati Uniti all'Italia, dal Brasile alla Francia, fino a passare per l'Australia. Sembra proprio che tutti stiano amando Squid Game.

Se dovesse continuare a totalizzare sempre più stream, come sembra stare già facendo, Squid Game diventerà presto la serie Netflix più vista di sempre battendo Bridgerton, la rom-com di Shonda Rhimes che dallo scorso dicembre ha raggiunto questo primato totalizzando ben 82 milioni di spettatori.

Squid Game batterà Bridgerton?

La serie "color pastello" che riporta in voga i vecchi giochi da bambini raccontando un aspetto molto delicato e importante della società, quello della brama di denaro, riuscirà a battere le scaramucce d'amore della Londra del 1800? Sembra proprio che la serie coreana sia sulla buona strada per farlo e consquistarsi, meritatamente, il titolo di serie tv Netflix con più views si sempre.

Sarà davvero così? Per ora non ci resta che attendere ulteriori news e goderci a pieno i nove episodi di Squid Game sul catalogo della piattaforma di streaming, tra emozioni, nostalgia e un bell'esame di coscienza.