Squid Game ce l'ha fatta: è ufficialmente la serie Netflix più vista di sempre

Squid Game ce l'ha fatta! Il survival game sudcoreano, debuttato sulla piattaforma di streaming lo scorso 17 settembre, ha sbaragliato la concorrenza diventando la serie tv Netflix più vista di sempre con ben 111 milioni di utenti, il tutto, a pochissimi giorni dalla sua uscita. Una conquista di cui si sentiva già il profumo nei giorni scorsi dato il successo sempre più importante di questa serie che è stata in grado di raggiungere il gradino più alto della top 10 Netflix di 90 Paesi al mondo. Oggi, però, ne abbiamo la certezza, Squid Game è entrata nel cuore e nella mente di tutti e, dalla Corea del Sud ha avuto la forza di diffondersi e diventare parte dei discorsi di tutti. E pensare che la sceneggiatura ci ha messo ben 10 anni per essere accettata e ci sono voluti solo 17 giorni affinché diventasse una delle storie più colossali degli ultimi anni.

Squid Game con 111 milioni di utenti è la serie più vista di sempre Netflix: l'annuncio sui social

Ad annunciare questa importante conquista da parte della serie sul gioco mortale tra 456 concorrenti alla conquista di 45,6 miliardi di won è stata la stessa Netflix con un post sul suo profilo Instagram. E lo ha fatto così:

Squid Game 2 ci sarà? tutti in attesa del secondo capitolo

Dopo il grande successo di Squid Game sono tutti in attesa di una seconda stagione che, per ora, non è stata ancora confermata ma siamo sicuri che torneremo presto a sentire parlare di questa serie. Non ci resta che attendere.