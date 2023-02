Quante stagioni dobbiamo aspettarci dal live-action Netflix di One Piece?

Netflix sta per portare sul sul catalogo uno dei manga più popolari della storia, One Piece. Con un adattamento live-action, la piattaforma di streaming è pronta a raccontare le avventure della leggendaria ciurma di pirati in questa nuova versione di One Piece prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. Ma, considerata l'ampiezza del manga, quante stagioni di One Piece dobbiamo aspettarci? Come verrà coperta la trama, sarà tutta riversata nella prima stagione oppure Netflix ha già in programma più capitolo per questa serie? Scopriamolo insieme.

Quante stagioni avrà One Piece

Attualmente sono ben 1973 i capitoli di One Piece pubblicati e 1049 gli episodi dell'adattamento anime. Se consideriamo l'intero anime possiamo contare ben 419,2 ore di durata, una cifra molto alta se dobbiamo pensare in termini di serie tv che, al massimo sono composte, al giorno d'oggi, da 6-8 episodi per stagione. Il fatto è che questo manga ha un ritmo velocissimo e coprire ogni suo capitolo richiede una grande quantità di tempo e di episodi e questo accade già con l'anime. Ma non possiamo pensare che una serie Netflix possa seguire queste dinamiche anche se, è pur vero che un episodio di serie tv è molto più lungo di un episodio di anime.

Quale sarà quindi la scelta di Netflix? Come dividerà di coprire questa vastissima storia? Quasi sicuramente, la prima stagione del live-action coprirà la storia di One Piece fino alla fine di Arlong Park, quindi ogni episodio della serie ingloberà almeno 4 episodi dell'anime circa. Ma per ora sono solo supposizioni, dopotutto adattare una storia così vasta come quella di questo manga è un'impresa e se si pensa a tutti gli archi narrativi del manga, risulta quasi impossibile immaginare che la serie possa avere meno di dieci stagioni almeno. Ma si sa, con Netflix non si può ragionare a favore di storia ma bisogna sempre vedere quanto la serie ripagherà la spesa di produzione e se One Piece non dovesse piacere al pubblico non c'è da preoccuparsi su quante stagioni avrà, perché ne avrà solo una in quel caso.

Quando esce One Piece su Netflix

One Piece debutterà su Netflix nel 2023. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma di streaming con la pubblicazione di un teaser poster ufficiale. La data esatta di debutto della serie sarà rivelata prossimamente.