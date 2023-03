Star Trek: Discovery finirà con la quinta stagione. La serie sci-fi distribuita da Paramount+ e lanciata nel 2017, non continuerà il suo racconto dopo il capitolo 5 prossimo al debutto sulla piattaforma di streaming. Una notizia inaspettata per i fan del franchise che dovranno dire addio al capitano Michael Burnham e tutti gli altri personaggi della USS Discovery.

A che punto sono le riprese di Star Trek: Discovery 5

Le riprese della quinta stagione della serie creata da Bryan Fuller e Alex Kurtzman, sono in gran parte completate ma sono in programma delle riprese aggiuntive che arricchiranno la trama di nuove sfumature e che non sono ancora state completate. Inoltre, la Paramount ha in programma di chiudere la serie in bellezza, con eventi durante tutto l'anno che precedono l'uscita della stagione finale. Ma ci sarà tempo per scoprire cosa accadrà.

Il commento di Sonequa Martin-Green e dei produttori

"Non riesco a credere che questo incredibile viaggio con Star Trek: Discovery'stia per finire - ha dichiarato la protagonista e produttrice della serie, Sonequa Martin-Green -. Mi sento privilegiata per aver interpretato il Capitano Michael Burnham e per aver preso parte a un'eredità così grande al fianco di un cast straordinario, una troupe fenomenale e un team di sceneggiatori notevole. Non dimenticherò mai come ci si sente a stare insieme come una famiglia dello show, cullando il cimelio di "Trek" con tutti quelli del franchise in generale e con i fan. I fan ci hanno accolto nei loro cuori e non lo dimenticheremo mai. 65 episodi dopo, brindiamo all'intera compagnia di "Star Trek: Discovery", allo show e alla sua quinta e ultima stagione, ai suoi amati fan e a tutti coloro che immaginano un futuro migliore"

"Come fan di Star Trek da sempre è stato un immenso onore e privilegio contribuire a portare Star Trek: Discovery nel mondo - hanno aggiunto i produttori esecutivi e co-showrunner Alex Kurtzman e Michelle Paradise -.L'universo di Trek significa moltissimo per molti - compresi noi - e non potremmo essere più orgogliosi di tutto ciò che Discovery ha contribuito alla sua eredità, in particolare per quanto riguarda la rappresentazione. Se una sola persona vede se stessa, o le possibilità per il suo futuro, in un modo nuovo grazie a Discovery, allora pensiamo di aver reso Gene Roddenberry molto orgoglioso"

La trama di Star Trek: Discovery 5

Secondo la sinossi ufficiale, la quinta stagione di Star Trek vedrà il Capitano Burnham (Martin-Green) e l'equipaggio della U.S.S. Discovery scoprire un mistero che li manderà in un'epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma ci sono anche altri nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per sé e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.

Quando esce Star Trek: Discovery 5 su Paramount+

L'ultima stagione della serie di fantascienza debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming all'inizio del 2024.