Star Trek Discovery cancellata da Netflix. La serie fantascientifica sbarca su Pluto TV

Star Trek Discovery arriva su Pluto TV. La serie basata sull'universo fantascientifico di Star Trek, infatti, ha abbandonato il catalogo del colosso dello streaming, che aveva distribuito le sue prime tre stagioni, per approdare, in Italia, direttamente sul nuovo servizio di streaming che include canali lineari e titoli on demand. Ed è così che la quarta stagione del sci-fi drama ideato da Bryan Fuller e Alex Kurtzman debutterà, da venerdì 26 novembre, su Pluto TV con i primi due episodi della stagione trasmessi alle 21.00 sul canale Sci-Fi del servizio di streaming.

A dare l'annuncio di questo passaggio di distribuzione degli episodi su una nuova piattaforma è stata la stessa Pluto TV che, con un post sui social, ha rivelato ai fan della serie che potranno trovare sul suo catalogo, ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 21:00, gli episodi della quarta stagione di Star Trek Discovery.

Netflix non solo non distribuirà la nuova stagione di Star Trek ma ha cancellato dal suo catalogo anche le prime tre stagioni dopo che Paramount aveva scelto di rendere la serie un'esclusiva Paramount+, un servizio di streaming che sarebbe diventato disponibile in Italia solo nel 2022. Ma Pluto TV è venuto incontro alle esigenze dei fan di questa serie dando loro la possibilità di vedere gli episodi in diretta con l'uscita negli altri paesi extraeuropei che dispongono già di Paramount+. Si tratta di una soluzione temporanea e transitoria, nell'attesa che Paramount+ arrivi anche nel nostro Paese.

La scelta di Pluto TV però non è casuale come potrebbe sembrare. La piattafomra di streaming, infatti fa capo allo stesso gruppo della Paramount, VicacomCBS.