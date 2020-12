Star Trek, in arrivo su Prime Video la serie tv animata Lower Decks. Il trailer

Creata dallo sceneggiatore di Rick and Morty Mike McMahan. Ecco quando sarà visibile

L'universo di Star Trek è in continua espansione, e al suo interno si scoprono sempre nuovi orizzonti: ultima scoperta è "Star Trek: Lower Decks", serie tv animata che unisce commedia e fantascienza, che uscirà nelle prossime settimane in Italia su Amazon Prime Video dopo essere andata in onda quest'estate negli Stati Uniti.

"Star Trek: Lower Decks": di che si tratta

Lower Decks è una serie tv creata da Mike McMahan, noto per essere sceneggiatore dell'apprezzatissima "Rick and Morty" (a sua volta liberamente ispirata ai protagonisti di Ritorno al Futuro), disponibile su Netflix.

Si tratta della nona serie televisiva ambientata nell'universo di Star Trek, creato nel lontano 1966 da Gene Roddenberry, di cui anno parte anche 13 film. Lower Decks è la seconda serie animata, dopo The Animated Series andata in onda tra 1973 e 1974, ma questa volta le atmosfere spaziali sono contraddistinte da una forte comicità.

Nel 2021 dovrebbe uscire la terza serie animata del franchise di Star Trek, dal titolo "Star Trek: Prodigy". Non c'entra invece con questo universo, e molti "trekkers" (i fan di Star Trek) forse storceranno il naso, ma in qualche modo "Lower Decks" ricorda le ambientazioni e le dinamiche comiche di Final Space, serie tv animata di Netflix.

"Star Trek: Lower Decks": trama, anticipazioni, personaggi

Star Trek: Lower Decks si svolge nel 2380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere i loro doveri oltre che ad avere una vita sociale, e spesso ciò accade mentre l’astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche. Fra l’equipaggio della Flotta Stellare che risiede sottocoperta nella U.S.S. Cerritos ci sono il Guardiamarina Beckett, con la voce di Tawny Newsome, il Guardiamarina Brad Boimler, con la voce di Jack Quaid, il Guardiamarina Tendi, con la voce di Noël Wells e il Guardiamarina Rutherford, con la voce di Eugene Cordero. Tra i personaggi della Flotta Stellare c’è anche l’equipaggio del ponte con il capitano Carol Freeman, con la voce di Dawnn Lewis, il comandante Jack Ransom, con la voce di Jerry O’Connell, il tenente Shaxs, con la voce di Fred Tatasciore e il Dottor T’Ana, con la voce di Gillian Vigman. Nella serie anche alcuni camei degli attori di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard come Jonathan Frakes e Marina Sirtis

"Star Trek: Lower Decks": quando escono la prima e la seconda stagione

Amazon Prime Video ha annunciato che renderà disponibile ai suoi abbonati "Star Trek: Lower Decks" in molti Paesi e territori nel mondo, inclusi Italia e tutta Europa, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, India e molti altri. Tutti i dieci episodi della prima stagione saranno disponibili su Prime Video a partire da venerdì 22 gennaio 2021.

Negli Stati Uniti Star Trek: Lower Decks è andata in onda da agosto a ottobre su CBS All Access, mentre a livello internazionale è distribuita da ViacomCBS Global Distribution Group. È già in produzione la seconda stagione, che uscirà nel 2021 negli USA.

"Star Trek: Lower Decks": il trailer in italiano

Su Facebook e YouTube, Amazon Prime Video ha pubblicato il video del trailer in italiano della prima stagione. Ecco il video