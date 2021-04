Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks, Amazon rilascia i teaser trailer delle seconde stagioni

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi i teaser trailer delle seconde stagioni di due serie tv Amazon Original dell'universo di Star Trek, ovvero la serie Star Trek: Picard e la serie animata Star Trek: Lower Decks.

Per quanto riguarda in particolare Picard 2, il video pubblicato da Prime rappresenta un primo assaggio della seconda stagione svelato dal protagonista Patrick Stewart durante i panel virtuali internazionali “First Contact Day”, durante i quali è stato anche annunciato che la serie farà il suo debutto nel corso del 2022.

L’attore John de Lancie è intervenuto a sorpresa durante il panel, confermando che apparirà nella seconda stagione di Star Trek: Picard rivestendo l'iconico ruolo di Q, interpretato nel film “Star Trek”.

Star Trek: Picard 2, il trailer e le anticipazioni della seconda stagione

Star Trek: Picard vede nuovamente Sir Patrick Stewart nell’iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: Next Generation.

La serie seguirà le vicende del leggendario personaggio, nel capitolo successivo della sua vita. La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Il cast della seconda stagione di Star Trek: Picard include Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady e Brent Spiner.

Star Trek: Lower Decks, il trailer e le anticipazioni della seconda stagione

Sviluppata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), Star Trek: Lower Decks si svolge nel 2.380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere i loro doveri oltre che ad avere una vita sociale, e spesso ciò accade mentre l’astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche.

Fra l’equipaggio della Flotta Stellare che risiede sottocoperta nella U.S.S. Cerritos ci sono il Guardiamarina Beckett, con la voce di Tawny Newsome, il Guardiamarina Brad Boimler, con la voce di Jack Quaid, il Guardiamarina Tendi, con la voce di Noël Wells e il Guardiamarina Rutherford, con la voce di Eugene Cordero. Tra i personaggi della Flotta Stellare c’è anche l’equipaggio del ponte con il capitano Carol Freeman, con la voce di Dawnn Lewis, il comandante Jack Ransom, con la voce di Jerry O’Connell, il tenente Shaxs, con la voce di Fred Tatasciore e il Dottor T’Ana, con la voce di Gillian Vigman.