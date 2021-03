Star Wars, in arrivo a maggio su Disney+ anche la serie animata di "The Bad Batch"

Ormai è una lotta a due, o meglio una guerra civile all'interno di Disney: da una parte i supereroi della Marvel, dall'altra gli eroi spaziali di Star Wars. La gara tra chi produce più film e serie tv durerà probabilmente per molto tempo, ma per oggi il punto lo segna l'universo creato da George Lucas.

Ad appena 24 ore di distanza dall'annuncio dell'avvio della produzione della serie Obi-Wan Kenobi, e a meno di una settimana dalle prime immagini di Loki (mentre proseguono le uscite di The Falcon and The Winter Soldier, che ha raccolto l'eredità di WandaVision), Disney ha lanciato il nuovissimo trailer di Star Wars: The Bad Batch di Lucasfilm, una serie animata originale che debutterà in esclusiva streaming su Disney+.

Vediamo quindi quali sono le informazioni sulla nuova produzione cartoon legata al mondo fantascientifico di Guerre Stellari.

"Star Wars: The Bad Batch": la data di uscita degli episodi

Come comunicato da Disney, Star Wars: The Bad Batch farà il suo debutto sulla propria piattaforma di streaming il giorno martedì 4 maggio, con una speciale premiere della durata di 70 minuti; i restanti episodi saranno pubblicati ogni venerdì a partire dal 7 maggio (al momento non è stato comunicato ufficialmente il numero di episodi della prima stagione).

Qui sotto la key art ufficiale di The Bad Batch

"Star Wars: The Bad Batch": la trama della nuova serie animata

Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni.

Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni – possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.

Brevissimo ripasso su "Star Wars: The Clone Wars"

Nel caso qualcuno se lo fosse dimenticato, Star Wars: The Clone Wars è un'altra serie animata, preceduta dal film omonimo (più o meno come succede adesso con The Bad Batch, solo che all'epoca i cinema erano aperti e quello che di fatto era il pilota della serie fu distribuito nelle sale di tutto il mondo).

La serie fu trasmessa negli USA dal 3 ottobre 2008 e dal febbraio 2009 su Cartoon Network, e a livello temporale si colloca tra i film L'attacco dei cloni (Episodio II) e La vendetta dei Sith (Episodio III). The Clone Wars racconta infatti dei conflitti tra la Repubblica Galattica e i separatisti durante le guerre dei cloni.

Dopo cinque stagioni, la serie fu interrotta dalla Disney nel marzo 2013; così, un anno dopo Netflix iniziò la messa in onda della sesta stagione negli Stati Uniti. La serie è ritornata per la 7ª stagione conclusiva di 12 episodi, il primo dei quali è uscito nel febbraio 2020 su Disney+, finché nel giugno 2020 è stata annunciata la serie spin-off, ovvero proprio Star Wars: The Bad Batch.

"Star Wars: The Bad Batch": il trailer ufficiale

Ecco il video del trailer ufficiale in italiano di Star Wars: The Bad Batch

"Star Wars: The Bad Batch": chi sono i produttori della nuova serie tv su Disney+

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes il produttore (Star Wars Resistance). Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.