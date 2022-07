Disney+, Star Wars non si ferma mai: ecco le vacanze estive della Lego

Star Wars non si ferma mai, neanche d'estate. Il 5 agosto debutta su Disney+ il Lego Star Wars Summer Vacation. Il nuovo speciale animato targato Lucasfilm e Lego, completa la saga, iniziata con Lego Star Wars Holiday Special e proseguita con Lego Star Wars Terrifying Tales. L'avventura estiva nell'universo di Star Wars include la nuova canzone originale “Scarif Beach Party” interpretata da “Weird Al” Yankovic. Ecco il trailer, la trama, il cast delle voci 'originali' e le novità.

Lego Star Wars Summer Vacation, il trailer

Lego Star Wars Summer Vacation, la trama

Lego Star Wars Summer Vacation è ambientato poco dopo gli eventi di Star Wars: The Rise of Skywalker, il nono capitolo dei film.

Alla ricerca di una pausa dagli stormtrooper e dai caccia TIE, Finn organizza una vacanza a sorpresa per i suoi amici Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2-D2 e C-3PO, a bordo del lussuosissimo Starcruiser galattico, Halcyon. Ma il piano di Finn di vivere un’ultima avventura insieme va rapidamente a monte quando viene separato dal gruppo. Mentre cerca i suoi amici, incontra tre Fantasmi di Forza: Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Leia Organa, che condividono le loro storie inaspettate di vacanze andate male, aiutandolo a capire che le vacanze non sono solo divertimento.

Lego Star Wars Summer Vacation, le voci originali dei personaggi

Ecco il cast completo delle voci della versione originale di Lego Star Wars Summer Vacation: “Weird Al” Yankovic nel ruolo di Vic Vankoh; Yvette Nicole Brown in quello di Colvett Valeria; Thomas Lennon nei panni di Wick Cooper; Paul F. Tompkins in quelli di Rad; Dee Bradley Baker presta la sua voce a Boba Fett; Ashly Burch al Droide Tour; Kyliegh Curran a Sidero; Anthony Daniels a C-3PO; Trevor Devall all’Imperatore Palpatine; Allie Feder al Sy Snootles; Jake Green a Poe Dameron; Matt Lanter ad Anakin Skywalker; Ross Marquand ad Han Solo; Omar Miller a Finn; Kevin Michael Richardson a Jabba the Hutt; Matt Sloan a Darth Vader; James Arnold Taylor a Obi-Wan Kenobi; Kelly Marie Tran a Rose; Helen Sadler a Rey Skywalker; Billy Dee Williams a Lando (Holovid); Matthew Wood a Ben Solo; e Shelby Young a Leia Organa.

Lego Star Wars Summer Vacation, la produzione

David Shayne è sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre il regista è Ken Cunningham. James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Jason Cosler, Keith Malone e Jennifer Twiner Mccarron sono i produttori esecutivi. Lego Star Wars Summer Vacation è stato prodotto in collaborazione con Atomic Cartoons.

Lego Star Wars Summer Vacation, quando esce su Disney+

Summer Vacation, il terzo capitolo della saga Lego Star Wars debutta in esclusiva su Disney+ il 5

agosto 2022.