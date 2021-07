Star Wars diventa un anime: le immagini dei corti che usciranno su Disney+

Non esistono confini nell'universo di Star Wars, che si esapnde ancora e prepara una serie di 9 cortometraggi, dal titolo Star Wars: Visions, firmati da sette prestigiosi studios di aninema giapponesi, e in uscita a fine estate su Disney+.

Durante l’Anime Expo Lite 2021, Disney+ ha annunciato i nomi dei sette studio anime giapponesi che hanno preso parte al progetto Star Wars: Visions, una collezione di cortometraggi animati targati Lucasfilm che arriverà in esclusiva streaming su Disney+.

Vediamo insieme il video teaser con le prime immagini, e anche le anticipazioni, i titoli dei corti e gli studi nipponici coinvolti.

I nomi degli studio anime di Star Wars: Visions

Gli studio anime annunciati sono Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru e Production IG. Come spiegano dalla Disney, ogni studio userà la propria animazione e il proprio stile narrativo per realizzare le loro personali visioni della "galassia lontana, lontana".

I titoli dei corti anime di star Wars: Visions

Qui sotto l'elenco dei 9 titoli che comprranno la serie anime Star Wars: Visions, con a fianco i nomi degli studioss che li hanno creati.

1) Kamikaze Douga - Il duello

2) Geno Studio (Twin Engine) - Lop and Och?

3) Studio Colorido (Twin Engine) - Tatooine Rhapsody

4) Trigger - I gemelli

5) Trigger - Il vecchio

6) Kinema Citrus - La sposa del villaggio

7) Science Saru - Akakiri

8) Science Saru - T0-B1

9) Production IG - Il nono Jedi

Di cosa parla Star Wars: Visions

Questa l'anticipazione fornita da Disney+, con il doveroso rimando ad Akira Kurosawa, il regista giapponese che (in particolare con I Sette Samurai) ha ispirato George Lucas nella creazione dell'universo di Guerre Stellari: "Come prima esperienza nel mondo dell’anime, ogni corto di Star Wars: Visions racchiude una sensibilità giapponese inconfondibile, che per molti versi si allinea con il tono e lo spirito della narrazione di Star Wars. Fin dall’inizio, infatti, le storie raccontate nella galassia di Star Wars hanno annoverato la mitologia giapponese e i film di Akira Kurosawa tra le loro molte influenze, e queste nuove visioni esploreranno ulteriormente quel patrimonio culturale attraverso lo stile di animazione unico e la prospettiva di ogni studio anime".

Il video con le prime immagini

Il teaser con le anticipazioni della serie è stato pubblicato su YouTube da Star Wars Italia

Data di uscita di Star Wars: Visions

Tutti gli episodi di Star Wars: Visions saranno disponibili su Disney+ dal 22 settembre 2021.