Station 19, la quarta stagione andrà in onda su Fox Italia

I primi cinque episodi del secondo spinoff di Grey’s Anatomy saranno trasmessi su Fox Italia a partire da martedì 12 gennaio 2021, in prima serata e in anteprima italiana

Era il 26 agosto 2020 quando Fox Italia ha trasmesso l’ultimo episodio della terza stagione di Station 19, lo spinoff di "Grey's Anatomy". Un'attesa destinata a concludersi martedì 12 gennaio quando su Fox (canale 112 di Sky) verranno trasmessi in prima serata gli episodi della quarta stagione, ancora inedita in Italia. Esattamente due mesi dopo il suo debutto americano, il secondo spinoff di Grey’s Anatomy sarà dunque disponibile per tutti gli abbonati Sky. Per un totale di cinque settimane, gli unici cinque episodi disponibili verranno trasmessi uno alla settimana. La serie si è dovuta adattare alle conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria e ci saranno importanti novità, soprattutto a livello di trama. Al termine della programmazione, che andrà avanti fino al 9 febbraio, bisognerà poi attendere che la consueta messa in onda americana, in ripartenza il 4 marzo, renda disponibile gli altri episodi mancanti della quarta stagione, composta da un totale di 17 episodi andati in onda negli Usa a partire dal 12 novembre 2020.

Sui canali non a pagamento la nuova edizione del secondo spinoff di Grey’s Anatomy sarà trasmessa molto probabilmente nei mesi estivi. La rete prescelta, nonostante le numerose difficoltà riscontrate la scorsa estate, dovrebbe rimanere Canale5. Quest’ultima, ancora una volta, dovrebbe riservare alle avventure di Andy Herrera e del suo team lo slot della seconda serata. Come sempre, tuttavia, gli episodi saranno disponibili, il giorno dopo la messa in onda, su Mediaset Play. Nella quarta stagione di Station 19 ci sarà spazio per il tanto atteso processo a carico di Robert Sullivan. L’uomo, dopo aver intrapreso un percorso di riabilitazione, sarà infatti costretto ad affrontare la commissione disciplinare per scoprire se potrà continuare ad esercitare la sua professione. La protagonista, ancora provata dalla morte di Pruitt Herrera, dovrà invece fare i conti con le scioccanti rivelazioni della madre.