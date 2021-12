Tutto quello che sappiamo su Stay Close, il nuovo thriller Netflix di fine anno

Per l'ultimo giorno dell'anno Netflix ha in serbo un bel regalo per gli appassionati di thriller. Proprio il 31 dicembre, infatti, farà il suo debutto sul catalogo del colosso dello streaming un nuovo titolo che terrà tutti con il fiato sospeso tra segreti del passato, misteri da svelare e difficili scelte da prendere. Per concludere questo anno seriale nel migliore dei modi Netflix propone Stay Close, una storia appassionante dove niente è come sembra e ogni personaggio ha uno scottante segreto da nascondere. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sulla trama di questo nuovo thriller Netflix.

Di cosa parla Stay Close e cosa aspettarsi

Tra emozioni forti, suspense avvincente e delitti passati che riemergono dall'oblio, Stay Close mette in discussione quanto davvero conosciamo gli altri. Quattro persone nascondono oscuri segreti ai loro cari. Megan (Jumbo) è una madre in carriera con tre figli. Ray (Armitage) è un fotografo documentarista un tempo promettente. Broome (Nesbitt) è un detective che non riesce a dimenticare il caso irrisolto di una persona scomparsa e infine Lorraine (Parish) è una vecchia amica di Megan. Quando il passato torna a perseguitarli minacciando di rovinare le loro vite e quelle di chi li circonda, cosa decideranno di fare?

Qui il trailer di Stay Close