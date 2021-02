Stephanie Vogt entra nel cast di Glória, la prima serie portoghese di Netflix

Stephsnie Vogt è nel cast di Glória, la nuova serie tv thriller di Netflix. Lo spy-drama è il prima serie originale portoghese del colosso dello streaming prodotta in collaborazione con SPi e RTP ed è ambientata in un piccolo paese del Portogallo, chiamato appunto Glória, durante gli anni della Guerra Fredda.

Glória: di cosa parla la nuova serie Netflix

Con la sceneggiatura di Pedro Lopes e la regia di Tiago Guedes, Glória è il nuovo prodotto originale portoghese di Netlix che racconta la storia di spionaggio dell'ufficio di ritrasmissione di Radio Free Europe (RARET) nel Portogallo degli anni '60. La serie è ambientata nel paesino del Ribatejo, di nome Glória, che diventa teatro della Guerra Fredda con le forze americane e sovietiche che lottano per il controllo dell'Europa con diverse operazione di sabotaggio gli uni verso gli altri. Il protagonista della storia è João Vidal, un giorvane ragazzo legato al regime fascista portoghese che viene reclutato da KGB dopo essersi convertito nella guerra coloniale. Lui, si troverà coinvolto in una rete di spionaggio che lo porterà a riflettere molto sulla vita, sulla guerra e su come il mondo non sia mai del tutto bianco o nero.

Stephanie Vogt, dopo Entourage, nel cast di Glória

Stephanie Vogt, nota al pubblico per il suo ruolo di Liz nella serie drammatica della HBO Entourage, entra ufficialmente nel cast di Glória dove interpreterà la liberale e ricca Anne O'Brien Wilson, una donna laureata ad Harvard in relazioni internazionali e reclutata dalla stessa CIA. Oltre alla Vogt, il cast di Glória comprende anche altri attori sia portoghesi che di altre nazionalità come: Miguel Nunes, Carolina Amaral, Victoria Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz, Joana Ribeiro, Marcelo Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais e Leonor Silveira.