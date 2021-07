American Horror Story 10: si fermano le riprese a causa Covid. Un'altra serie tv in stand-by

Battuta d'arresto anche per American Horror Story. Dopo il caso di Bridgerton e del prequel di Game of Thrones, un'altra produzione televisiva è stata interrotta per casi di positività al virus sul set: si tratta di American Horror Story 10, l'horror FX che nel corso degli anni ha avuto una media di quasi 10 milioni di spettatori totali per episodio ricevendo 95 nomination agli Emmy Awards e vincendo 16 statuette negli ultimi otto anni. La serie antologica, giunta alla sua decima stagione, ha dovuto fermare le riprese per una potenziale esposizione alla malattia nella troupe dopo la scoperta del caso positivo subendo un ulteriore ritardo dopo quello già vissuto a causa della pandemia nel 2020, anno in cui la serie avrebbe dovuto fare il suo debutto sul canale americano FX.

La decima stagione di American Horror Story ha, invece, iniziato le riprese a dicembre dello scorso anno e, finora, non aveva subito interruzioni. Lo stop di questi giorni dovrebbe prolungarsi al massimo fino alla prossima settimana per poi tornare in pieno regime di riprese al fine di garantire l'uscita della decima stagione di serie secondo i tempi previsti.

American Horror Story 10: cosa sappiamo finora su questa stagione

La decima stagione della serie, intitolata "American Horror Story: Double Feature", sarà presentata in anteprima il 25 agosto alle 22:00 su FX. La stagione è divisa in due parti, con due storie diverse e cast per lo più separati e il tema di questo nuovo capitolo della serie è quello del mare. American Horror Story 10, infatti, racconterà due storie di terrore: una vicino al mare e una vicino alla spiaggia come ci mostra il primo video di presentazione del progetto pubblicato sui social dallo stesso ideatore della serie, Ryan Murphy.

"Double Feature" vede la partecipazione di Macaulay Culkin, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Kaia Gerber.