Chi è la bambola di Squid Game: la storia del personaggio che ha ispirato il robot

Chiunque abbia visto Squid Game su Netflix non può non avere nel cuore uno dei suoi personaggi più iconici: la bambola robot di "Un due tre...stella". Diventata sfondo di innumerevoli meme sulla serie e chiacchieratissima, questa bambola sta continuando a far parlare di sé ma non tutti sanno che in realtà, il suo volto, prende ispirazione da un personaggio della cultura sudcoreana. Di chi si tratta? Ora ve lo raccontiamo svelando un altro segreto di questa serie che sta continuando a essere sul podio delle serie Netflix più viste in tutto il mondo.

Squid Game: a chi si ispira la bambola di "Un, due, tre...stella"?

A spiegarci l'origine dell'idea dietro la bambola del primo gioco di Squid Game è l'attrice di Sae-byeok, Jung Ho-yeong che ha raccontato questo retroscena a Jimmy Fallon nel suo Tonight Show . La modella e attrice di Squid Game, infatti, ha svelato che l'idea dietro la bambola assassina di Green Light, Red Light nasce da un personaggio dei libri di scuola della Corea del Sud. Sui testi scolastici dei bambini, infatti, c'erano sempre due personaggi, un ragazzo e una ragazza, due migliori amici chiamati rispettivamente Chulsoo e Younghee. È proprio il volto di quest'ultima che sarà ripreso dai creatori di Squid Game per creare la bambola che oggi tutti conosciamo, in piena coerenza con il tema dell'infanzia affrontato nella serie. A ispirare questo robot, quindi, è un personaggio iconico degli anni '70-'80 che tutti i bambini cresciuti in quegli anni hanno subito riconosciuto. Questi due personaggi della tradizione coreana erano stati protagonisti anche di un film degli scorsi anni e sono citati anche nel testo della canzone Mansae dei Seventeen.

Ora, non ci resta che aspettare di sapere qualcosa in più sulla seconda stagione di Squid Game e iniziare a immaginare quali nuovi giochi e personaggi della cultura coreana potrebbero diventarne protagonisti.