Mercoledì 10 novembre va in onda in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con Storia di una famiglia perbene il period-melò che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. La serie tv è tratta dall’omonimo best seller di Rosa Ventrella, edito da Newton Compton Editori, ed è composta da quattro episodi, trasmessi fino a mercoledì 24 novembre.

Storia di una famiglia perbene, anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata di Storia di una famiglia perbene Teresa e Antonio De Santis, sul lastrico dopo che un rovinoso incendio ha distrutto il loro peschereccio, saranno costretti a far interrompere gli studi a Maria. Michele, addolorato per l'amica, si prodigherà per aiutarla offrendole i soldi necessari a coprire le spese scolastiche. Il ragazzo ignora però, che si tratti di proventi illeciti legati ai traffici della sua famiglia. Maria, lusingata e colpita dal gesto, inizia a guardare Michele con occhi diversi. Intanto Antonio, da sempre impegnato a difendere la sua reputazione di uomo onesto con parole e azioni, si trova a fare i conti con un'amara verità: suo padre era colluso con il boss Straziota. Ma a far davvero infuriare il De Santis sarà scoprire che Vincenzo frequenta i figli di Don Nicola e con loro è coinvolto nel contrabbando. Nel frattempo, Maria e Michele meditano la fuga, ma Don Nicola scopre tutto...

Storia di una famiglia perbene, la trama

La serie racconta gli anni 1985-1992 attraverso gli occhi di Maria, ultimogenita di una famiglia di pescatori di Bari, una bambina vivace e dal modo di fare insolente che le è valso il soprannome di Malacarne. Le estati a Bari vecchia trascorrono tra i vicoli di un rione fatto di soprusi subìti ed inferti a cui è difficilissimo sottrarsi. Nella famiglia di Maria oltre all’onesto padre Antonio De Santis (Giuseppe Zeno), all’amorevole e remissiva madre Teresa (Simona Cavallari), ci sono due fratelli maggiori, Vincenzo e Giuseppe e la nonna Antonietta, vecchia e saggia. Unico punto fermo di Maria, negli anni tra l’infanzia e l’adolescenza, è Michele, figlio della famiglia più disgraziata della città, quella del boss Nicola Straziota. L’amicizia tra i due si salda e rinforza, nonostante l’ostilità delle famiglie e i colpi bassi della vita. Finché quel sentimento, forte e insieme delicato, non diventerà amore. Un amore che, anche se impossibile, li preserva dalla decadenza che li circonda.

“Storia di una famiglia perbene”, diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi e Eleonora Fiorini, è una produzione 11 Marzo Film di Matteo Levi. Il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission. Le riprese della serie sono state realizzate in Puglia tra Monopoli e Bari.