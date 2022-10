The Watcher, la storia vera che ha ispirato la serie Netflix di Ryan Murphy

Netflix ha appena lanciato la sua nuova serie di punta, un thriller al cardiopalma intitolato The Watcher e realizzato dal duo Ryan Murphy/Ian Brannon, i nomi dietro il colosso Dahmer. Ma se questa storia agghiacciante ha già catturato l'attenzione di tutti, a renderla ancora più affascinante è il fatto che la fantasia non c'entra assolutamente niente con questa serie che, invece, è tratta da una storia vera, un fatto realmente accaduto. Questa storia è diventata di dominio pubblico dopo un articolo del New York Magazine del 2018 ed è proprio questo pezzo ad aver ispirato la serie Netflix. Qual è questa storia? Ora ve la raccontiamo.

La recensione di The Watcher

La storia vera di The Watcher

I protagonisti di questa terrible storia sono Derek e Maria Broaddus, una coppia che nel giugno del 2014 ha acquistato la casa dei loro sogni a Westfield, nel New Jearsy. Tre giorni dopo il loro trasferimento nella periferia Newyorkese, i Broaddus hanno ricevuto la loro prima lettera da un misterioso uomo (o donna) che si firmava The Watcher (l'osservatore). Questa lettera era indirizzata ai nuovi proprietari della villa del 1905 e iniziava così: "Carissimo nuovo vicino al 657 Boulevard, permettimi di darti il ??benvenuto nel quartiere". Anche se inizialmente il tono del messaggio poteva sembrare amichevole, dopo poco si capì che l'anonimo mittente aveva tutt'altre intenzioni.

"Questa casa è stata oggetto della mia famiglia per decenni e mentre si avvicina al suo 110° compleanno, sono stato incaricato di guardare e aspettare la sua seconda venuta. Mio nonno guardava la casa negli anni '20 e mio padre negli anni '60. Ora è il mio momento. Sai cosa si nasconde tra le mura del 657 Boulevard? Perché sei qui?". (Secondo quanto riferito, la polizia ha perquisito la casa e non ha trovato nulla nei muri.)

Il misterioso uomo inoltre rimproverò, nella lettera, la coppia per aver fatto lavori di ristrutturazione alla casa minacciando di rapire i loro tra figli. “La tua vecchia casa era troppo piccola per la famiglia in crescita? O è stata l'avidità a portarmi i tuoi figli?" erano le parole dello stalker. Dopo delle indagini, i Broaddus scoprirono che anche i precedenti proprietari della casa al 657 Boulevard avevano ricevuto una strana lettera firmata The Watcher dove veniva rivelato loro che erano stati tenuti d'occhio per tutto il tempo. La coppia, che viveva lì da 23 anni e non aveva mai sentito parlare di The Watcher, pensò che fosse uno scherzo e gettò prontamente la lettera senza pensarci troppo. La polizia, tuttavia, ha preso sul serio la lettera e ha consigliato ai Broadduses di non dire a nessun altro della nota, in particolare ai loro nuovi vicini che ora erano sospettati.

Cosa fece dopo The Watcher?

Due settimane dopo la prima lettera, ne arrivò una seconda . "Gli operai sono stati impegnati e ti ho guardato scaricare carichi di oggetti personali", scriveva. “Hanno già trovato cosa c'è nei muri? Col tempo lo faranno”. Questa volta, The Watcher si riferiva ai Broaddus per nome e si rivolse ai figli della coppia con il termine "sangue giovane" scrivendo così: "Lascerete il sangue giovane giocare nel seminterrato? O hanno troppa paura di andare laggiù da soli? Io [sarei] molto spaventato se fossi in loro. È lontano dal resto della casa. Se fossi al piano di sopra non li sentiresti mai urlare". Questa lettera, inoltre, si concludeva con questa frase agghiacciante: "657 Boulevard è il mio lavoro, la mia vita, la mia ossessione. E ora sei anche tu la famiglia Braddus". Dopo la seconda lettera, Derek e Maria hanno smesso di portare i loro figli in quella che doveva essere la loro nuova casa. Settimane dopo, hanno ricevuto un'altra lettera. "Dove sei andato? 657 Boulevard ti manca?"

La famiglia Broaddus si è mai trasferita al 657 di Boulevard?

Finiti i lavori di ristrutturazione, la famiglia Broaddus, terrorizzata dalle lettere ricevute, non si trasferì mai all'interno della casa al 657 Boulevard nonostante l'acquisto gli era costato 1,4 milioni di dollari. La coppia, infatti, ha subito rimesso la casa sul mercato senza riuscire a trovare un acquirente a causa delle lettere inquietanti. I Broaddus, infatti, non hanno tenuto nascosta questa storia ai potenziali nuovi inquilini della casa. Data l'impossibilità di vendere la casa, l'avvocato immobiliare ha suggerito di venderla a uno sviluppatore che avrebbe demolito il posto anche se per farlo c'era bisogno del via libera del Westfield Planning Board. La richiesta fu respinta. Mesi dopo i Broaddus riuscirono ad affittare la casa a una nuova famiglia e The Watcher tornò a mandare lettere. Nel 2015 i Broaddus denunciarono i vecchi proprietari della casa per non averli avvertiti sulla storia dello stalker (la denuncia fu poi respinta dal giudice). “Ti chiedi chi sia The Watcher? Giratevi idioti”, si legge nella lettera, arrivata due anni e mezzo dopo che i Broaddus avevano comprato la casa. «Forse hai persino parlato con me, uno dei cosiddetti vicini che non ha idea di chi possa essere The Watcher. O forse lo sai e hai troppa paura per dirlo a qualcuno. Buona mossa."

La nuova lettera era più inquietante delle tre precedenti con lo scrittore che si lamentava dell'attenzione dei media che i Broaddus avevano portato al "suo quartiere", ma celebrava la gente del posto che era riuscita a "salvare l'anima del 657 Boulevard con i miei ordini". The Watcher, poi, ha perfino minacciato di morte Derek e Maria: “Forse un incidente d'auto. Forse un incendio. Forse qualcosa di semplice come una lieve malattia che sembra non andare mai via. Gli affituari, per fortuna, non abbandonarono la casa anche se intallarono un super sistema di sicurezza per poter vivere più sereni. La quarta e ultima lettera si concludeva così: “Sei disprezzato dalla casata. E The Watcher ha vinto".

The Watcher fu mai catturato?

La polizia ha sempre sospettato che dietro quelle lettere ci fosse una persona dello stesso quartiere di Westfield. Inizialmente pensavano fosse il vicino Michael Langford ma non c'erano prove contro di lui e non venne mai arrestato. Poi, però, ci fu una svolta nel caso e le analisi del DNA nella busta confermavano che il mittente fosse una donna e non un uomo. A questo punto si indagò sulla sorella di Michael, Abby Langford, un'agente immobiliare e sulla precedente proprietaria della casa Andrea Woods. Nessuna delle due, però, combaciava con il DNA della lettera. Un altro possibile sospettato era un uomo appassionato di "strani videogiochi" che spesso interpretava un personaggio chiamato "The Watcher" ma anche questo non fu confermato e c'è perfino chi, tra la gente del quartiere, era convinta che The Watcher fossero gli stessi Broaddus che non potendo permettersi la casa si erano auto-scritti delle lettere per uscire dalla vendita. La coppia, però, parla di questa storia come se fosse "un cancro" ammettendo di pensarci ogni giorno.

A oggi, The Watcher deve ancora essere catturato. L'unico modo per risolvere il caso è tramite la confessione o una corrispondenza del DNA

Che fine ha fatto la casa al 657 Boulevard?

Nell'estate del 2019, i Broaddus hanno venduto la casa per 959.000 dollari, con una perdita di 400.000 dollari per una casa in cui non hanno mai vissuto. I Broaddus, prima della vendita, hanno dato ai nuovi proprietari una nota tramite il loro avvocato immobiliare: "Non ti auguriamo altro che la pace e la tranquillità che una volta sognavamo in questa casa". Includevano anche una foto della calligrafia di The Watcher nel caso in cui fossero arrivate nuove lettere.

I Broaddus si sono invece trasferiti in una casa più piccola, sempre a Westfield e hanno dichiarato di essere ancora traumatizzati dalla loro esperienza e di non voler vedere la serie Netflix sulla loro storia.