Stranger Things 4 debutta a Milano un giorno in anticipo. Il primo episodio proiettato in Piazza Duomo

Stranger Things 4 debutta in anteprima mondiale a Milano. Netflix ha scelto proprio il capoluogo lombardo per proiettare un giorno prima della data di uscita ufficiale il primo episodio della quarta stagione della serie sci-fi dei fratelli Duffer. La proiezione è prevista per giovedì 26 maggio alle 21.30 in una location davvero suggestiva, quella di Piazza Duomo ed è aperta a tutti i fan della serie che potranno, così, vedere in anteprima l'episodio numero uno del quarto capitolo di Stranger Things.

Stranger Things 4: come partecipare all'evento esclusivo di Netflix

L'accesso alla proiezione del primo episodio di Stranger Things 4 in Piazza Duomo è libero e sarà in contemporanea con altri eventi dedicati al mondo di Stranger Things in altre città del mondo come New York, Londra, Sidney e Tokyo. Oltre alla proiezione dell'episodio, il 27 e 28 maggio tra le 11.00 e le 20.00, sempre in Piazza Duomo, ci saranno sorprese esclusive sempre a tema anni '80 e Sottosopra che permetterà a tutti di tuffarsi nel mondo fantastico della serie Netflix. Adare l'annuncio di questo speciale regalo per i fan della serie è stata la stessa piattaforma di streaming con un post sui suoi canali social dove si legge: "Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'anteprima esclusiva del primo episodio di Stranger Things 4. Chi non viene è un Demogorgone".

Quando esce Stranger Things 4, volume 1 e 2 su Netflix

La quarta stagione di Stranger Things uscirà su Netflix divisa in due volumi. Il primo debutterà venerdì 27 maggio mentre il secondo che vede la pubblicazione degli ultimi due episodi, è previsto per il 1 luglio.

