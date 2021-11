Stranger Things 4: un poster speciale rivela la mappa di Hawkins (e nuovi dettagli nascosti)

È sempre più vicina l'uscita di Stranger Things 4 e Netflix continua a rivelare sempre più indizi sulla trama della nuova stagione. Dopo la pubblicazione, la scorsa settimana, dei teaser trailer che mostrano le prima immagini del capitolo 4 del sci-fi della piattaforma di streaming, è stato pubblicato un poster che mostra la mappa di Hawkins, la città immaginaria dell'Indiana dove si svolge tutta la trama della nota serie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità di questa nuova mappa di Stranger Things 4.

Stranger Things 4: tutti i dettagli della mappa ufficiale di Hawkins

A realizzare questo nuovo poster di Stranger Things è stato l'artista Kyle Lambert che aveva già lavorato ai poster precedenti della serie e che questa volta ha sviluppato una mappa della cittadina di Hawkins che mostra dove si trovano tutte le location della trama di Stranger Things. Tra tutti i luoghi che si possono trovare nell'illustrazione di Lambert, si può riconoscere l'Hawkins National Laboratory, il centro commerciale Starcourt Mall, la scuola, il luna park e anche alcune delle case dei protagonisti della serie. Oltre ai luoghi, compaiono anche i principali mostri di Stranger Things, dal Demogorgone al Mind Flyer. Oltre ai luoghi già noti, sono presenti in questo poster anche quelli che saranno protagonisti della stagione 4 in uscita prossimamente sul catalogo di Netflix ed è impossibile non notare in lontananza la California, stato dove Undici si è trasferita con la famiglia Byers o la casa maledetta Creel House che dominerà la trama della prossima stagione della serie.

Quando esce stranger Things 4 su Netflix

La quarta stagione di Stranger Things uscirà su Netflix nell'estate 2022. Per quanto riguarda la data esatta di uscita non abbiamo ancora certezze quindi non ci resta che attendere ulteriori news.