La seconda parte di Stranger Things 4 si mostra per la prima volta nel teaser ufficiale

La seconda parte di Stranger Things 4 ha il suo primo teaser. Il gran finale della penultima stagione della serie sci-fi ideata dai fratelli Duffer si mostra per la prima volta nelle immagini in anteprima degli ultimi due episodi ancora inediti. Dopo il successo di pubblico della prima parte del capitolo 4 di Stranger Things è arrivato il momento di pensare al finale di stagione e, in occasione della Geeked Week, Netflix ha voluto dare un piccolo assaggio ai fan della serie di quello che dovranno aspettarsi dagli ultimi due episodi della stagione prima dell'uscita del gran finale di serie già confermato con la quinta e ultima stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per dare un'occhiata a quello che ci aspetta nel finale di Stranger Things 4 e scoprire quando usciranno gli ultimi due episodi della serie sul catalogo di Netflix.

Qui il teaser di Stranger Things 4, parte 2

La trama di Stranger Things 4

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Quando esce Stranger Things 4, parte 2 su Netflix

Gli ultimi due episodi di Stranger Things 4 faranno il loro debutto su Netflix il prossimo 1 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.