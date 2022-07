Stranger Things 4 batte ogni record (ma non Squid Game)

Sono passati pochissimi giorni dal gran finale della quarta stagione di Stranger Things che ha letteralmente fatto il botto a livello di visualizzazioni. Grazie alle nuove puntate del quarto capitolo di serie, Stranger Things ha battuto ogni record a livello di views risalendo la classifica delle serie più viste di sempre su Netflix e sono stati proprio gli ultimi due episodi della stagione ad aiutare il drama sci-fi dei fratelli Duffer a superare il miliardo di ore di visualizzazione su Netflix.

L'ultima stagione, infatti, ha ottenuto 301 milioni di ore visualizzate in pochissimo tempo che, unite a tutte le altre hanno portato la serie a raggiungere ben 1,15 miliardi di ore di views e i soli episodi otto e nove, usciti il 1 luglio su Netflix, hanno rappresentato circa 220 milioni di ore del totale per la settimana dal 27 giugno al 3 luglio. Così, Stranger Things batte ogni record e si dimostra uno dei più grandi successi di sempre di Netflix (complice anche il fatto che la quarta stagione sia uscita a tre anni di distanza dalla precedenze, causa Covid che ha portato la nuova stagione a essere ancora più attesa delle altre volte). Chi non ha ancora battuto Stranger Things? Squid Game che si conferma, con i suoi 1,6 miliardi di ore visualizzate nel primo mese dall'uscita la serie Netflix più vista di sempre.

Stranger Things 4 è il titolo più visto della settimana su Netflix ed è apparso in top 10 in 93 Paesi al mondo.

Tutti i numeri di Stranger Things

La prima stagione di Stranger Things è stata guardata per 34,5 milioni di ore questa settimana, la seconda ha aggiunto 30,3 milioni di ore e anche la terza stagione ha ottenuto 30,3 milioni di ore settimanali.

Stranger Things 4 ha anche battuto i record di Netflix, incluso il weekend in anteprima più di successo di sempre per uno show televisivo in lingua inglese con 286,79 milioni di ore visualizzate, diventando la stagione più vista della TV in lingua inglese in una sola settimana su Netflix con 335,01 milioni di ore viste negli ultimi sette giorni e passando al numero tre nell'elenco delle serie più popolari dello streamer solo 10 giorni dopo la sua anteprima con 621,80 milioni di ore visualizzate.