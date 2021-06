Tutte le new entry nel cast di Stranger Things 4

Netflix ha annunciato quattro new entry nel cast di Stranger Things 4. Nuovi nomi si andranno ad aggiungere ai personaggi di questa fortunatissima serie tv nella sua nuova stagione secondo quanto affermato dalla piattaforma di streaming durante la prima edizione della Geeked Week, l'evento internazionale che si sta svolgendo dal 7 all'11 giugno con tante iniziative dedicate alle serie e ai film del colosso dello streaming. A fare capolino nel cast della serie creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment ci sono:

Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna) che interpreterà Vickie , la nerd del gruppo, disinvolta e dalla parlantina veloce, che catturerà l'attenzione di uno dei nostri amati personaggi.

(Chiamatemi Anna) che interpreterà , la nerd del gruppo, disinvolta e dalla parlantina veloce, che catturerà l'attenzione di uno dei nostri amati personaggi. Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) interpreterà Patrick , una star del basket di Hawkins che ha amici, talento e una bella vita… fino a quando degli eventi scioccanti gli faranno perdere il controllo della sua vita.

(Queen Sugar, Black Mafia Family) interpreterà , una star del basket di Hawkins che ha amici, talento e una bella vita… fino a quando degli eventi scioccanti gli faranno perdere il controllo della sua vita. Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) interpreterà Ms . Kelly , una consulente di orientamento che si preoccupa profondamente per i suoi studenti, specialmente quelli più in difficoltà.

(Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) interpreterà . , una consulente di orientamento che si preoccupa profondamente per i suoi studenti, specialmente quelli più in difficoltà. Grace Van Dien (Charlie Says, The Village) interpreterà Chrissy, capitano delle cheerleader e la ragazza più popolare della scuola. Tuttavia, sotto la superficie apparentemente perfetta si cela un oscuro segreto.

La trama di Stanger Things

Nato come una lettera d’amore verso quei film degli anni ‘80 che hanno affascinato un’intera generazione, Stranger Things è un dramma emozionante ambientato nella città apparentemente normale del Midwest di Hawkins, nell’Indiana. Dopo che un ragazzo è svanito nel nulla, il suo affiatato gruppo di amici e familiari cerca risposte e viene trascinato in una serie di eventi mortali e ad alto rischio. Sotto la superficie della loro città si nasconde uno straordinario mistero soprannaturale, insieme ad esperimenti governativi top-secret e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie saranno messe alla prova e le vite saranno alterate poiché ciò che scopriranno cambierà Hawkins e forse il mondo per sempre.

Il successo di Stranger Things negli anni

Dalla sua uscita nel 2016, il fenomeno globale Stranger Things ha ottenuto oltre 65 premi e 175 nomination alle più importanti manifestazioni e festival, tra cui gli Emmy Awards, Golden Globes, Grammy Awards, SAG Awards, DGA Awards, PGA Awards, WGA Awards, BAFTA, Peabody Award, AFI Awards, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri. La serie candidata tre volte agli Emmy Awards come miglior serie tv drammatica è uno dei titoli Netflix più visti. La sola stagione 3 è stata vista nei primi quattro giorni dal debutto in 40,7 milioni di case, più di qualsiasi altro film o serie Netflix in quel periodo, e in 64 milioni nelle prime quattro settimane.