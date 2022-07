Stranger Things 4, tutte le risposte contenute nel finale di stagione (SPOILER)

Il 1° luglio su Netflix è uscito l'attesissimo (e non è un modo di dire, visto che i server di Netflix sono andati in titlt per qualche ora a causa dei troppi accessi) finale della quarta stagione di Stranger Things.

Prima del rilascio delle ultime due puntate, in rete si erano scatenati milioni di fan di Stranger Things, che avevano formulato teorie e avanzato ipotesi su quello che sarebbe potuto succedere nel gran finale di stagione.

Dopo aver visto gli episodi 8-9, abbiamo quindi le risposte a tutti i dubbi e a tutte le domande, e possiamo dire che gran parte delle teorie dei fan si sono rivelate erronee. Analizziamo quindi punto per punto i principali accadimenti del finale di Stranger Things 4. Naturalmente, di qui in poi è pieno di spoiler per chi non ha visto questi episodi...

Chi muore nel finale di Stranger Things 4

I due principali indiziati a essere il/i morto/i di questa stagione erano Steve e Will. In particolare, secondo molte teorie Steve sarebbe morto nella sua avventura nel Sottosopra, invece come abbiamo visto non è così.

A morire sono - lo diciamo con un pizzico di umorismo macabro - due personaggi e mezzo. Il primo è il dottor Martin Brenner (Matthew Modine), il "papà" di 11 e degli altri bambini e ragazzi di quel tremendo laboratorio. Brenner prima di morire ha liberato 11 dal collare che le aveva imposto, e le ha spiegato che tutto quello che lui ha fatto loo ha fatto per amore di 11 e degli altri ragazzi.

A dire il vero, però, Brenner sembrava già morto nella prima stagione, ma in qualche modo (non spiegato) è sopravvissuto. Quindi insomma, noi non mettiamo la mano sul fuoco che questa sia la volta "buona".

Il secondo personaggio morto è il grande Eddie Munson, il leader del gruppo "hellfire" che i cittadini di Hawkins pensano sia una setta di assassini. Eddie, considerato dai suoi concittadini l'assassino di Chrissy, stavolta decide di non scappare dopo aver attirato i demopipistrelli, li attira con una corsa in bici e, dopo una strenua lotta, alla fine soccombe, esalando l'ultimo respiro tra le braccia di Dustin.

Quindi, al contrario di quello che pensavano alcuni fan, Eddie non era il 10 del laboratorio di Brenner, e la sua battuta sul fatto che un tempo aveva i capelli corti non era un indizio. Almeno, non per ora...

Infine, il "mezzo" personaggio che muore è Jason, il ragazzo di Chrissy. Jason ha uno scontro con Lucas, il quale alla fine prevale mandando ko il capitano della sua squadra, che lo riteneva corresponsabile della morte di Chrissy e voleva forzarlo a "svegliare" Max. Così, quando le crepe tra il nostro mondo e il Sottosopra squarciano Hawkins, Jason viene appunto diviso a metà da uno di questi squarci.

Poi naturalmente nel conto dei morti ci sono anche tecnici di laboratorio di "NINA", militari vari e cittadini a caso di Hawkins, ma quelli sono "morti senza nome" e ci interessano di meno. Con tutto il rispetto per loro...

Che canzone suona Eddie nel Sottosopra? E chi suona davvero?

Questa è semplice: si tratta di "Master of Puppets", una delle canzoni più iconiche dei Metallica nonché particolarmente adatta al contesto, visto che parla appunto di un "burattinaio", che è un po' come Vecna con le creature dell'Upside Down.

Doppia curiosità: la prima è che in realtà Master of Puppets è uscito nel 1986, due anni dopo l'anno in cui è ambientata questa stagione di Stranger Things. La seconda è che in realtà a suonare quelle parti di chitarra è stato Tye Trujillo, figlio di Rob Trujillo, che dei Metallica è il bassista dal 2003.

Il legame tra Henry/Vecna/1 e il Mind Flayer

Nella prima parte di questa stagione, Dustin aveva ipotizzato che Vecna fosse una specie di generale al servizio del Mind Flayer. In realtà è l'esatto opposto: quando 11 ha mandato 1 nell'Upside Down, questi ha iniziato a esplorare questo mondo incontaminato dal genere umano.

E poi, pian piano, da vittima è diventato predatore, dando forma e senso a quel mondo. Se vi ricordate, Henry fin da bambino aveva un rapporto morboso con i ragni; e quindi è perfettamente logico che a quella massa informe di particelle abbia dato proprio la forma di un ragno, no?

Ma quindi perché Henry si è fatto "vivo" solo in questa stagione? Perché prima il suo piano era usare quelle creature mostruose per occupare Hawkins; poi, nello scontro tra il Mind Flayer e 11 nella stagione 3 è riuscito in qualche modo ad acquisire anche (seppur parzialmente) i poteri di 11, in particolare la capacità di entrare "da remoto" nella mente delle sue vittime.

Ciò gli ha permesso di uccidere altre persone rimanendo nel Sottosopra, così alla lunga è arrivato a quello che abbiamo visto nelle ultime scene di ST4, con Hawkins ormai parzialmente inghiottita dalle tenebre di quel mondo oscuro.

Cosa aveva dipinto Will? E di chi è stata l'idea?

Arriviamo ora a un mistero che aveva incuriosito in tanti: il contenuto di quel foglio arrotolato che Will ha portato con sé quando è andato a prendere Mike. Si tratta di un disegno (già conoscevamo le doti artistiche di Will), in cui i nostri giovani eroi sono rappresentati come dei cavalieri indomiti, in particolare guidati da Mike, sul cui scudo campeggia un cuore.

Will dice a Mike che l'idea del cuore, e in generale di quel disegno, gli è stata suggerita, anzi richiesta, da 11. Ma all'inizio di questa stagione 4, quando sentiamo il testo della lettera che 11 ha spedito a Mike, lei dice di non sapere cosa stia disegnando l'amico. E questo ci porta al prossimo punto.

Will è gay?

Questa forse è la teoria più accreditata dai fan, nonché l'unica che, almeno in apparenza, si è rivelata corretta. Quando Mike rivela al suo amico i propri dubbi sul futuro della sua storia con 11 e dei sentimenti di lei, Will lo rassicura, con un discorso sul fatto che "tu la fai sentire sicura, le fai capire che anche se è diversa a te non importa".

Finito il discorso, Will piange, non visto dall'amico ma scoperto dal fratello Jonathan, che poi gli ricorderà che può sempre contare su di lui. A questo punto possiamo dire che Will ha fatto coming out, in qualche modo esprimendo la propria omosessualità.

Tuttavia, non possiamo nemmeno escludere che la diversità a cui Will fa cenno sia quel costante contatto con il Sottosopra, che infatti nelle ultime scene gli procura ancora un dolore al polso, a dimostrazione che Vecna non è ancora morto.

Cosa succederà in Stranger Things 5?

Come noto, la prossima sarà l'ultima stagione di Stranger Things. Possiamo quindi iniziare a fare qualche ipotesi su quello che vedremo in Stranger Things 5 (qui il quadro completo).

Innanzitutto vedremo il destino di Hawkins, se riuscirà a salvarsi o se sarà totalmente inglobata nel Sottosopra, come si vede nel final della stagione 4.

E poi, vedremo quale sarà il destino di Max, che in questa stagione fa da esca e finisce con le ossa rotte e gli occhi strappati da Vecna (per colpa anche di Jason, diciamolo). Era letteralmente morta "per un minuto" come ha rivelato Lucas, ma 11 l'ha salvata, anche se solo in parte.

Infine, speriamo di assistere alla soluzione definitiva di tutte le questioni sentimentali. Da Will a Robin, e poi Joyce e Hopper, Lucas e Max, Mike e 11... fino al triangolo amoroso che ci sta facendo appassionare tutti. Ovviamente ci riferiamo a quello tra Steve, Nancy e Jonathan...

Voto: 8.5