Stranger Things 5 ci sarà e sarà l'ultima stagione

Nuova notizia in casa Stranger Things! Ancora prima dell'uscita della sua quarta stagione, infatti, è stato confermato un quinto capitolo della serie dei Duffer Brothers che sarà anche l'ultimo. Il fantasy drama di Netflix, infatti, chiuderà i battenti con un'ultima quinta stagione che metterà un punto a una storia che dal 2016 è entrata nel cuore di milioni di telespettatori.

La storia del successo di Stranger Things

Dal suo debutto nel 2016, il fenomeno globale di Stranger Things ha ottenuto oltre 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi tra cui Emmy, Golden Globe, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri. Lo show candidato per tre volte come Miglior serie drammatica agli Emmy è uno dei titoli più guardati su Netflix: la terza stagione ha totalizzato 582 milioni di ore di visione, classificandosi al secondo posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese, mentre la seconda stagione si trova al decimo posto con 427 milioni di ore di visione.

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di Stranger Things 5 ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi e ultimi episodi della serie sul catalogo Netflix nel 2023.