Stranger Things 5: cosa sappiamo finora sul gran finale di serie

Stranger Things 4 è finalmente uscita su Netflix. I primi sette episodi della penultima stagione della serie, infatti, sono online e pronti a essere divorati dai numerosissimi fan della saga sci-fi dei fratelli Duffer. Ma se tutti stanno rivolgendo le loro attenzioni al quarto capitolo di Stranger Things, c'è già chi sta pensando alla nuova stagione che corrisponderà anche con il gran finale di serie. Stranger Things 5, infatti, sarà l'ultimo capitolo di questa saga che ha appassionato tantissime persone in tutto il mondo. Ma cosa sappiamo a oggi su Stranger Things 5? I cratori della serie hanno già dato qualche anticipazione, scopriamola insieme.

Cosa sappiamo sulla trama di Stranger Things 5

Matt e Ross Duffer ancor prima di godersi il successo di Stranger Thigns 4 stanno già pensando alla prossima stagione della serie (e anche a uno spin-off). I due, infatti, hanno rivelato a Variety, durante un'intervista, che il finale di Stranger Things 4 proietterà gli spettatori direttamente nella quinta e ultima stagione che loro hanno già ben chiara in testa. I fratelli Duffer hanno avuto diverso tempo per studiare il perfetto finale per la loro creazione e hanno sfruttato la pausa causata dai due anni di pandemia per mettere giù il finale che avevano sempre immaginato per la serie. Le idee per Stranger Things 5 sono già state presentate a Netflix e a tutti coloro che erano presenti anche la prima volta che la serie è stata proposta alla piattaforma di streaming nel 2015. Il risultato? In tanti hanno pianto all'ascolto del pitch sul finale di serie, il che, promette molto bene.

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita di Stranger Things 5, considerato che la seconda parte della quarta stagione deve ancora debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming (e lo farà il primo luglio 2022), sicuramente passerà ancora un po' di tempo prima di poter vedere il quinto capitolo di Stranger Things su Netflix. Secondo i piani dei Duffer, però, non ci saranno più tre anni di attesa come è accaduto con la stagione 4 della serie ma, molto probabilmente, potremo vedere il gran finale di Stranger Things tra il 2023 e l'inizo del 2024.