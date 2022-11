Stranger Things 5, svelato il titolo del primo episodio del gran finale di serie

Stranger Things 5 è in fase di creazione e Netflix ha deciso di fare un grande regalo ai numerosissimi fan di questa serie sci-fi che ha stregato tutti con la sua incredibile storia. La piattaforma di streaming, infatti, ha svelato quale sarà il titolo del primo episodio della quinta e ultima stagione di Stranger Things che metterà il punto a una delle serie più iconiche degli ultimi anni. Attraverso le sue piattaforme social, Netflix ha rivelato che la prima puntata della serie sci-fi creata dai fratelli Duffer si intitolerà The Crawl, cioè "gattonare". Un piccolo indizio per iniziare a immaginare cosa ci aspetterà dai nuovi episodi di questa serie che, con il suo quarto capitolo, ha monopolizzato quasi tutti gli utenti Netflix davanti al piccolo schermo.

Ma, oltre al titolo del primo episodio di Stranger Things 5, cosa sappiamo su questa ultima stagione della serie? Scopriamolo insieme.

Stranger Things 5, cosa aspettarsi

Matt e Ross Duffer, dopo il grande successo di Stranger Thigns 4 hanno subito iniziato a lavorare alla prossima stagione della serie (che avrà anche a uno spin-off). I due showrunner, infatti, hanno rivelato recentemenre a Variety che il finale di Stranger Things 4 proietterà gli spettatori direttamente nella quinta e ultima stagione che loro hanno già ben chiara in testa. I due, infatti, hanno studiato il perfetto finale per la loro serie per molto tempo e hanno sfruttato la pausa causata dai due anni di pandemia per pensare alla conclusione della storia che avevano sempre immaginato. Il finale di Stranger Things 5 è stato già presentato a Netflix e in tanti presenti all'incontro hanno ammesso di aver pianto all'ascolto del pitch sul finale di serie.

Stranger Things 5, quando esce su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita di Stranger Things 5 per ora non ci sono ancora conferme o indizi ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi e ultimi episodi della serie tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.