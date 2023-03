Stranger Things avrà un prequel

Stranger Things avrà uno spin-off. Arriva la conferma da parte di Netflix che ha in programma di continuare con la saga di questa iconica serie sci-fi anche dopo il suo gran finale previsto con la quinta stagione con un prequel dal titolo Stranger Things: The First Shadow. Non si tratterà di una nuova serie, però, ma di una versione un po' diversa di questo titolo sci-fi diventato, ormai, una leggenda del mondo seriale internazionale. Il prequel di Stranger Things, infatti, sarà uno spettacolo teatrale che si concentrerà sul racconto di storie inedite tratte dal mondo di Stranger Things.

Cosa sappiamo su Stranger Things: The First Shadow

Con una sceneggiatura a cura dei creatori della serie Matt e Ross Duffer, Stranger Things: The First Shadow sarà uno spettacolo adattato per il teatro da Jack Thorne e Kate Trefry e diretto da Stephen Daldry. La storia sarà ambientata 25 anni prima degli eventi della serie Netflix e vedrà come protagonisti i giovani Jim Hopper, Joyce Maldonado, Bob Newby e Henry “Vecna” Creel.

La trama di Stranger Things: The First Shadow

Hawkins, 1959: una città normale con preoccupazioni normali. La macchina del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che ricominciare da capo non è così facile e che le ombre del passato hanno una portata molto lunga. Creata da un team creativo pluripremiato, che porta la narrazione teatrale e la messa in scena in una dimensione completamente nuova, questa nuova avvincente avventura vi riporterà all'inizio della storia di Stranger Things e potrebbe contenere la chiave della fine.

Il commento dei fratelli Duffer

Matt e Ross Duffer hanno dichiarato: "Siamo oltremodo entusiasti di Stranger Things: The First Shadow. Collaborare con il brillante Stephen Daldry è stato a dir poco stimolante e Kate Trefry ha scritto una commedia che è a tratti sorprendente, spaventosa e sentita. Incontrerete nuovi personaggi accattivanti e altri molto familiari, in un viaggio nel passato che getta le basi per il futuro di Stranger Things. Non vediamo l'ora di raccontarvi la storia, ma non lo faremo: è più divertente scoprirla da soli. Non vediamo l'ora di vedere voi nerd a Londra!".

Quando debutterà Stranger Things: The First Shadow

Questo prequel di Stranger Things debutterà a Londra, al Phoenix Theatre nel West End, entro la fine del 2023.