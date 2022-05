Stranger Things: spin-off sì o no? Ecco il progetto top secret dei fratelli Duffer

Stranger Things è la serie Netflix più chiacchierata del momento. Se ne parla tra amici, sui social, sui giornali in vista dell'imminente uscita della prima parte della quarta stagione dopo tre anni di assenza dal piccolo schermo. Ma se tutti si stanno cocentrando su Stranger Things 4 che, a detta dei critici, è un prodotto di grandissima qualità, c'è chi, a oggi, si sta già chiedendo se ci sarà una continuazione alternativa per la serie dopo la quinta stagione che è stata confermata come capitolo conclusivo della serie. Stranger Things avrà uno spin-off? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo e sembrerebbe proprio che i fratelli Duffer abbiano già un progetto top secret tra le mani. Ecco tutto quello che sappiamo.

Cosa sappiamo sullo spin-off di Stranger Things

Matt e Ross Duffer stanno già guardando oltre il finale di Stranger Things e, secondo le ultime news, starebbero già progettando uno spin-off della serie. Per quanto i due non si siano esposti sull'entità del progetto hanno dichiarato che solo un attore del cast di Stranger Things sa la verità avendo intuito da solo ciò che loro hanno intenzione di fare per lo spin-off di Stranger Things.

Le scorse settimane, infatti, i Duffer in un'intervista con SFZ Magazine hanno sottolineato il fatto che lo spin-off di Stranger Things avrebbe seguito un concept tutto nuovo e diverso dalla serie originale. I due, inoltre, stanno mantenendo il segreto con tutti, non solo i fan e gli attori del cast ma anche con la stessa piattaforma di streaming che distribuisce la serie. Tutti tranne uno. In un dialogo con Variety, infatti, i fratelli Duffer hanno dichiarato di avere un'idea per uno spin-off di Stranger Things che li entusiasma molto, un progetto completamente innovativo di cui non sa niente nessuno tranne Finn Wolfhard, l'interprete di Mike Wheeler che avrebbe capito da solo cosa avrebbero in testa i creatori di Stranger Things per lo spin-off.

«Siamo quasi certi che tutti, anche la stessa Netflix, resteranno sorpresi dalla nostra idea - hanno affermati i fratelli Duffer - tutti tranne Finn Wolfhard che sembra aver indovinato con esattezza quello che abbiamo intenzione di fare. A parte lui nessuno sa niente»

Ora non resta che attendere ulteriori informazioni sullo spin-off di Stranger Things e, nell'attesa, godersi gli episodi della quarta stagione in arrivo su Netflix.