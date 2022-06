Stranger Things batte Bridgerton e torna a essere la serie (in inglese) più vista su Netflix

Stranger Things ha fatto il colpaccio. La serie sci-fi creata da Matt e Ross Duffer nel 2015, con il debutto della prima parte della sua quarta stagione si è imposta non solo nella top 10 di Netflix del momento ma anche nella classicia globale delle serie più viste di sempre. Stranger Things, infatti, è tornata a essere la serie Netflix, in lingua inglese, più vista sul colosso dello streaming battendo un altro grande titolo, Bridgerton, che finora si era preso il gradino più alto del podio.

I primi episodi di Stranger Things 4, infatti, hanno registrato cifre da record con una misurazione interna di Netflix che ha contato ben 286,79 milioni di ore di visualizzazione a livello mondiale e parliamo solo del weekend che va dal 25 al 27 maggio. Con questi numeri, Stranger Things, supera di tanto la seconda stagione di Bridgerton che aveva totalizzato 193 ore di views nel weekend di debutto a marzo. Bridgerton, grazie a quei numeri, uniti a quelli calcolati nei primi 28 giorni di messa in onda, aveva rivendicato il titolo di serie in lingua inglese più vista su Netflix con 656,26 milioni di ore di visualizzazione in tutto il mondo.

La quarta stagione di Stranger Things 4, però, ha già raggiunto il 44% di quel conteggio in soli tre giorni e molto probabilmente supererà di molto la serie di Shonda Rhimes, considerato anche che devono ancora essere rilasciati gli ultimi due episodi della stagione. Molto probabilmente il fatto che Stranger Things sia tornata con una nuova stagione dopo 3 anni ha influito a creare molta aspettativa da parte dei fan e a portarli a rivedere di nuovo le stagioni precedenti facendo tornare la serie nella top 10 globale ancora prima del debutto della quarta stagione. Dal 21 al 27 maggio, infatti, le prime tre stagioni di Stranger Things hanno totalizzato 84,55 milioni di ore di visione in tutto il mondo.

Per quanto riguarda, invece, la classifica generale delle serie più viste su Netflix di tutti i tempi (in tutte le lingue) a vincere è sempre Squid Game con 1,65 miliardi di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni di uscita. Seguono La casa di carta e Bridgerton (ancora per poco).