Strappare lungo i bordi è la migliore serie italiana ai Diversity Media Awards

Strappare lungo i bordi di Zerocalcare ha vinto come miglior serie italiana ai Diversity Media Awards, i premi annuali assegnati dall'associazione Diversity fondata dalla figlia di Roberto Vecchioni per combattere discriminazioni su orientamento sessuale e identità di genere. La serie Netflix scritta, disegnata e animata dal fumettista italiano che tutti conosciamo con lo psudonimo di Zerocalcare, ma che nella vita reale si chiama Michele Rech, si è aggiudicata uno dei premi più ambiti confermandosi un grande successo anche a distanza di tempo dal suo debutto su Netflix.

Strappare lungo i bordi, primo prodotto seriale di Zerocalcare (che adesso sta lavorando a una nuova serie per Netflix), ha battuto titoli come Nudes – Rai Play • Bim Produzione, Zero – Netflix • Fabula Pictures, Red Joint Film, Anna – Sky • Sky Studios, Wildside, Arte France, Fremantle, Kwaï, The New Life Company e Un professore – Rai1 • Rai Fiction, Banijay Studios Italy, primeggiando nella categoria dei titoli italiani più apprezzati.

A dare l'annuncio della vittoria è stata la piattaforma di streaming sui suoi canali social dove, l'amatissimo armadillo nonché coscienza di Zerocalcare si è mostrato sullo sfondo si un red carpet, con le braccia conserte affermando in romanesco: "Annamo a pijà er premio".