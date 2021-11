Strappare lungo i bordi è il conforto emotivo di cui avevamo bisogno

Strappare lungo i bordi

Ci sono alcune persone che hanno la capacità innata di connettersi con gli altri esseri umani, di toccare le corde più intime del loro animo, di arrivare dritti al loro innesco emotivo. È una dote che hanno i grandi della comunicazione, gli empatici, quelli che indagano ogni minimo dettaglio di se stessi e degli altri e non possono che vivere mettendo il loro dono a disposizione di una forma d'arte.

Zerocalcare è uno di questi, di quelli che parlano il linguaggio delle persone con una semplicità, una chiarezza e una verità sconcertanti. E la verità, anche attraverso dei disegni che si muovono davanti a uno schermo, la si percepisce tutta, la si brama da spettatori, se ne ha bisogno nella finzione narrativa così come nella vita. Ed è così che bastano quei pochi personaggi che conosciamo già, Calcare, Sarah, Secco, l'Armadillo, Alice e tutte quelle paranoie che continuiamo a farci noi, così come il protagonista di questa serie, a trent'anni passati, basta la banalità della vita quotidiana, le sfighe di una giornata andata storta, la peculiarità descrittiva dell'accento romano, la consapevolezza che alla fine non c'è una risposta ai quesiti esistenziali ma c'è solo la vita stessa e il calore delle persone che ci circondano. E basta quello per stare bene.

Strappare lungo i bordi è una serie semplice, diretta, è come le canzoni pop che sembrano non dire niente ma poi ti dicono tutto quello di cui avevi bisogno e non c'è neanche l'esigenza di avere una trama chissà quanto lineare e coerente perché la vita stessa non ce l'ha mica un andamento così tanto lineare, dopotutto, come ci insegna Zerocalcare, non è che una linea tratteggiata da strappare lungo i bordi che però non lasciano mai una sagoma contornata alla perfezione. Questa serie racconta la vita così com'è, senza un senso, senza spiegazioni, senza coerenza e ragionevolezza. Zerocalcare riesce a intrattenere il pubblico divagando con elucubrazioni mentali alla BoJack Horseman, lo trascina nella sua mente e lo fa dialogare con la propria coscienza e i propri pensieri autodistruttivi divertendolo con qualche battuta stupida per poi, l'attimo dopo, riportarlo nell'abisso più profondo. Questa serie è un saliscendi di picchi emotivi e passa dalla dalla tipica ironia "alla romana" a momenti di estrema serietà che portano a riflettere sul senso della vita.

I sei episodi di Strappare lungo i bordi sono, inoltre, riempiti da un numero infinito di citazioni alla cultura pop degli anni '90/2000 e diventa quasi un esercizio mentale cercare di scovarli tutti, da Tiziano Ferro a Una mamma per amica, da Handmaid's Tale a How I Met Your Mother e per tutti quelli che sono cresciuti in questi anni, la serie animata di Zerocalcare diventa un viaggio nel tempo, un romantico percorso a ritroso ma anche un grande conforto per il cuore.

Ecco, Zerocalcare ha il potere di confortare le persone mettendo in scena quella parte paranoica, insicura, invidiosa, pensierosa, egoista che solitamente nessuno vuole mai mostrare di se stesso perché considerata qualcosa di cui vergognarsi. Ma i lati bui e "brutti" vanno riconosciuti e fatti anche vedere. Ed è così che basta una serie animata a farci sentire meno soli perché c'è qualcun altro, in qualche altro posto mondo, che è esattamente come noi, alle prese con il far vedere di stare delineando il proprio contorno di vita alla perfezione ma poi ci cade l'occhio sul foglio ed è pieno di crepe. I bordi strappati a mano, però, anche se si cerca di seguire la linea tratteggiata, presentano inevitabilmente delle sbavature allora tanto vale farle vedere e farne tesoro.

Calda, accogliente, un po' nostalgica, a volte poco lineare, la nuova serie animata di Zerocalcare per Netflix non può che convincere anche nei suoi difetti di fabbrica perché mostra la vita com'è, senza un vero senso ma con un calore umano con cui scaldarsi nel percorso e il bello sta proprio in questo.