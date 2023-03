Streghe, arriva la reunion delle sorelle Halliwell ma Alyssa Milano non c'è

Fan di Streghe preparatevi perché le sorelle Halliweell sono tornate insieme per una reunion che ci trasporta direttamente negli anni '90. Ebbene sì, Prue, Piper e Paige (purtroppo senza Phoebe), o perlomeno le attrici che hanno interpretato questi personaggi nella seguitissima serie WB andata in onsa dal 1998 al 2006, Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Rose McGowan, sono state protagoniste di una nostalgica reunion. Grande assente dell'evento, però, era Alyssa Milane, che in Streghe era Phoebe, la sorella più piccola nonché una delle Halliwell più amate dal pubblico. Ma come mai Alyssa non ha partecipato alla reunion di Streghe? Colpa dei vecchi dissapori con la collega Shannen? Scopriamolo insieme.

Streghe, la reunion, grande assente Alyssa Milano, ecco perché

Al panel della reunion di Streghe, dove oltre alle attrici erano presenti anche i creatori della serie, Brian Krause, Dorian Gregory e Drew Fuller, ma mancava la grande protagonista Alyssa Milano. A svelare i motivi della sua assenza, che da subito è stata ricondotta al suo litigio con la collega che nella serie, fino alla terza stagione, ha interpretato Prue, è stata la stessa Milano che, sul suo profilo Instagram ha svelato i motivi della sua assenza alla reunion. Tutta colpa di "motivi personali" ha spiegato Alyssa che, con un post, ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza alle colleghe e ai fan della serie: "Questa reunion mi rende felice per i fan di Streghe. Che gran regalo!".

Cosa era successo tra Alyssa Milano e Shannen Doherty

Se ne è tanto parlato negli anni e, ancora oggi, è motivo di discussione tra i fan della serie che, proprio a causa di questi screzi tra le attrici, hanno dovuto dire addio al personaggio di Pure dopo solo tre stagioni della serie per essere poi sostituita da Paige, l'altra sorella delle Halliwell. Sembra proprio che a far innervosire Alyssa fosse il fatto che Shannen avesse degli atteggiamenti da diva e l'attrice, infatti, per diversi anni non ha più voluto incontrare le sue ex colleghe, almeno finora. Adesso, però, le due sarebbero tornare in buoni rapporti e dopo la diagnosi di cancro di Shannen, Alyssa le ha scritto e mostrato vicinanza nei suoi confronti.

"Abbiamo riallacciato buoni rapporti - ha raccontato Alyssa a Entertainment Weekly per poi ammettere -. E mi assumo la responsabilità della maggior parte della tensione che c'è stata tra noi perché sentivo una certa competizione".