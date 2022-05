Bridgerton 3 sarà su Colin e Penelope. La conferma di Netflix e tutto quello che sappiamo finora

È ufficiale, Bridgerton 3 sarà incentrato sulla storia di Colin e Penelope! Il terzo capitolo della saga Netflix tratta dai romanzi rosa di Julia Quinn avrà come protagonista il fratello minore di Anthony e Benedict che, a differenza di quanto pensavano tutti, non sarà al centro della storia in questa nuova stagione della serie romantica targata Shondaland. A dare questo annuncio è stata la stessa piattaforma di streaming attraverso i suoi canali social dove ha affermato che è arrivato il momento dei cosiddetti "Polin", cioè Colin e Penelope (Lady Whistledown). Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora sulla trama e sulla data di uscita della nuova e attesissima stagione di Bridgerton.

Bridgerton 3, un primo sguardo sulla trama tratta dal romanzo

La trama di Bridgerton 3 seguirà quella del romanzo Un uomo da conquistare e racconterà la storia di Colin e Penelope, lui uomo affascinante e figlio di una famiglia perbene, lei migliore amica di sua sorella e penna segreta dietro il giornale di gossip più misterioso e amato della nobiltà inglese ai tempi della Reggenza. Nessuno lo sa ma è proprio Penelope la tanto discussa Lady Whistledown, quella ragazza paffutella che resta sempre nell'angolo alle feste a osservare gli altri e che in questo caso diventa essa stessa protagonista della storia. Penelope pensa di sapere tutto su Colin ma scopre improvvisamente il suo più grande segreto. Lei stessa, però,nasconde cose molto importanti al ragazzo e aprirsi l'un l'altro sarà la sfida più grande di questa stagione.

Dove avevamo lasciato Colin e Penelope alla fine di Bridgerton 2

La fine di Bridgerton 2 aveva lasciato Colin e Penelope in una situazione un po' ambigua. Lui si era finalmente accorto del valore e dell'importanza che Penelope aveva nella sua vita e lei aveva iniziato ad avere speranze di poter stare insieme a lui dopo essere stata invitata a ballare dal ragazzo davanti a tutti. Alla fine, però, i suoi sogni vengono infranti quando lei si ritrova ad ascoltare di nascosto una conversazione di Colin con un gruppo di amici dove rivela che non potrebbe mai stare con una ragazza anonima come Penelope. La ragazza aveva, inoltre, avuto una bruttissima lite con la sua migliore amica Eloise, sorella di Colin, perché lei aveva scoperto il grande segreto della Featherington, quello di essere Lady Whistledown.

Quando esce Bridgerton 3 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di Bridgerton 3 ma possiamo sperare di poter vedere la nuova stagione nei primi mesi del prossimo anno.