Suburra, sui social cresce l'attesa per la terza stagione

"E arriverà anche la terza..." Con queste parole, a inizio agosto, Claudia Gerini aveva fatto ben sperare i fan di "Suburra" per un imminente annuncio della data di uscita della tanto attesa terza stagione.

Un annuncio che, ad oggi, non è ancora stato ufficializzato da Netflix Italia. Le riprese della serie erano state avviate ormai alcuni mesi fa. Il cast è stato visto aggirarsi tra le strade di Roma e sono ormai in molti a sperare che manchi sempre meno per vedere le nuove avventure di Aureliano e Spadino su Netflix. Nella terza stagione, gli equilibri creatisi nelle prime due stagioni andranno pian piano a perdersi. L’ambientazione dei fatti vedrà protagonisti i vicoli di Roma e provincia, così da raccontare ancora più da vicino il mondo del crimine. Continuerà dunque la lunga battaglia tra Chiesa, Stato e criminalità interpretata da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Amedeo Cinaglia e Filippo Nigro, tutti confermati anche per le nuove puntate della serie. "Suburra" è la prima serie televisiva italiana originale distribuita da Netflix. La prima stagione, diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi, era stata distribuita su Netflix il 6 ottobre 2017. Il 29 gennaio 2018 era arrivato il rinnovo per una seconda stagione, pubblicata il 22 febbraio 2019. Il 4 dicembre 2019 l'annuncio della terza e conclusiva stagione.

La serie segue le vicende di alcuni personaggi politici, criminali e persone comuni, coinvolti negli affari malavitosi della città di Roma, sullo sfondo dell'assegnazione degli appalti per la costruzione del Porto turistico nel quartiere di Ostia. Nella gara per guadagnarsi fama e rispetto nella capitale vediamo partecipare i protagonisti della prima stagione che, però, sono cambiati. Infatti, se nel primo ciclo di episodi Aureliano, Lele e Spadino hanno l’obiettivo di affermarsi per quello che sono prendendo le distanze da fratelli maggiori, famiglie ingombranti o padri pressanti, nelle puntate della seconda stagione sono adulti. Essere diventati grandi significa anche aver maturato la consapevolezza di quello che si vuole. La posta in gioco è ancora più alta rispetto alla prima stagione: proprio per questo sono disposti a tutto e si dimostrano combattivi. La trama avvincente e attuale, la bravura degli attori e la varietà di scene hanno reso la serie una delle più seguite degli ultimi anni in Italia. Negli ultimi mesi, mano a mano che l'attesa per la terza stagione cresceva sempre di più, il cast ha iniziato a utilizzare Instagram e gli altri canali social per stuzzicare i fan della serie con alcune anticipazioni culminate nella foto condivisa da Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara che ritrae Aureliano e Spadino in una pausa dalle riprese della nuova stagione. Il look di entrambi: nuova rasatura per Spadino, capello ossigenato e baffo a manubrio per Aureliano, aveva raccolto in poche ore migliaia di commenti e apprezzamenti sui social scatenando decine di ipotesi sulle ragioni dietro al nuovo look dei due personaggi, protagonisti di cambiamenti a dir poco radicali anche in quello che era stato il passaggio dalla prima alla seconda stagione. Quel che è certo è che, se già prima della messa in onda, la curiosità intorno alla serie è a livelli così alta, la terza stagione promette davvero di essere la più sorprendente dell'intera trilogia.