Succession 3, la nuova stagione è su Sky: il trailer e tutte le cose da sapere

Succession 3 è su Sky: la terza stagione della serie tv HBO sulla famiglia multimilionaria dei Roy è finalmente disponibile anche in Italia. Il dramma familiare creato da Jesse Armstrong (e prodotto anche dall'attore Will Ferrell) continuerà a raccontare la sete di potere e i drammi da tragedia shakespeariana che si celano dietro agli scandali legati alla successione al vertice di un impero dei media.

Quando esce Succession 3 su Sky

La terza stagione di Succession è visibile in prima visione su Sky Atlantic (anche on demand) e in streaming su NOW da lunedì 29 novembre alle ore 21.15. La nuova stagione è composta di 9 episodi.

Il cast di Succession 3

Torna al completo il grande cast di questa serie già cult: Brian Cox nei panni del capo famiglia Logan Roy; Jeremy Strong che interpreta il primogenito di Logan, Kendall Roy; Sarah Snook è Shiv Roy; Kieran Culkin nei panni di Roman Roy. Alan Ruck è Connor Roy, Nicholas Braun nei panni di Greg Hirsch, Matthew Macfadyen è Tom Wambsgans, il fidanzato di Shiv; Peter Friedman interpreta Frank Vernon. E ancora J. Smith Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter e James Cromwell.

I nuovi episodi - girati tra l'altro anche in Italia, in Toscana - vedranno anche diversi nuovi ingressi nel cast, fra cui Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody e Hope Davis.

Succession è una serie creata da Jesse Armstrong, anche showrunner e produttore esecutivo con Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown e Will Ferrell.

Di cosa parla la nuova stagione

Dopo l’imboscata tesagli dal figlio ribelle Kendall, ritroviamo Logan Roy in una posizione molto rischiosa. Mentre cerca in tutti i modi di rinsaldare gli equilibri politici e finanziari del suo impero, le tensioni aumentano e un'aspra battaglia all’interno delle mura aziendali minaccia di trasformarsi in una guerra civile familiare.

Kendall, che nella scorsa stagione aveva sfidato apertamente il padre screditandolo pubblicamente, adesso è alla ricerca dell'appoggio dei fratelli e di chiunque altro possa aiutarlo a vincere. Dal canto suo, il padre è intenzionato a farla pagare cara, carissima, a quel figlio che ha osato mancargli di rispetto. I fratelli Shiv e Roman si ritrovano ora tra l’incudine e il martello: da che parte si schiereranno?

Il trailer di Succession 3

Su YouTube è disponibile il trailer in lingua originale con sottotitoli in italiano di Succession 3.

Ci sarà la quarta stagione di Succession?

Ancor prima di vedere la terza stagione, possiamo rassicurare i fan della serie che HBO ha già confermato Succession per una quarta stagione.