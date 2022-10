Succession 4, il trailer della nuova stagione della serie in arrivo su Sky

Qualcuno ha definito House of the Dragon "una specie di Succession con i draghi". Ma se siete fan dell'originale, vi presentiamo il trailer e tutte le anticipazioni della quarta stagione di Succession, il premiatissimo (13 Emmy) cult HBO creato da Jesse Armstrong che in Italia viene trasmesso in tv e reso disponibile in streaming solo su Sky e Now.

Quando esce Succession 4 su Sky

Ancora non c'è una data ufficiale di uscita, ma possiamo anticipare che Succession 4, composta da dieci episodi in totale, uscirà su Sky e Now nella primavera del 2023. Quando ci saranno comunicazioni più precise aggiorneremo questa informazione.

Di cosa parla Succession 4

Come sanno i fan della serie, Succession esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Nella quarta stagione, in particolare, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Il cast di Succession 4

Il cast della quarta stagione è composto da: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Dagmara Domi?czyk, Arian Moayed, Scott Nicholson, Zoë Winters, Annabelle Dexter Jones, Juliana Canfield e Jeannie Berlin. Si aggiungono al cast Alexander Skarsgård, che diventa regular dei nuovi episodi, Cherry Jones, Hope Davis, Justin Kirk e Stephen Root.

Creata da Jesse Armstrong; produttori esecutivi Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell. Jesse Armstrong è lo showrunner.

Il primo teaser trailer di Succession 4

Ed ecco le immagini del primo teaser trailer ufficiale, in inglese con sottotitoli in italiano