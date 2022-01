Cobra Kai 4 si conferma un successo. A 3 giorni dal debutto ha già 120 milioni di ore viste

Ha lanciato i suoi nuovi episodi da soli tre giorni ma sono bastati per farla balzare subito ai primi posti della top 10 Netflix di tutto il mondo. Stiamo parlando di Cobra Kai, la serie che riprende in mando la storia di uno dei classici del grande schermo, Karate Kid e la riporta nel mondo contemporaneo con vecchi e nuovi personaggi, vecchie e nuove sfide a colpi di calci e pugni. Un successo allora come oggi che viene confermato dai numeri di pubblico dei nuovi episodi della quarta stagione che, a oggi, toccano, secondo i calcoli dell'azienda di statistiche streaming Nielsen, i 120 milioni di ore visualizzate dagli utenti della piattaforma di streaming. Così, Cobra Kai, in questa settimana, supera perfino il colosso del piccolo schermo, The Witcher che da pochissimo ha presentato la sua attesa seconda stagione.

Si tratta di numeri che non possono che crescere con il passare dei giorni e che confermano, a distanza di quattro anni dal debutto assoluto di questa serie, la qualità di questo prodotto seriale che continua ad appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Cobra Kai 4 è, però, ancora lontana dai numeri delle serie che primeggiano sul podio dei titoli Netflix più visti dopo 28 giorni di messa in onda e stiamo parlando di Bridgerton, prima tra le serie in lingua inglese con 625 milioni di ore viste e Squid Game che, tra le serie non in lingua inglese vanta ben 1,6 miliardi di ore viste nello stesso numero di giorni.

Avrà modo di entrare nella rosa delle serie Netflix più viste di sempre anche Cobra Kai? Staremo a vedere!