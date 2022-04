Tutti innamorati di Heartstopper, la serie Netflix è un successone sul web

È sulla bocca di tutti da quando ha fatto il suo debutto su Netflix. Stiamo parlando di Heartstopper il nuovo teen drama di formazione della piattafrma di streaming che affronta l'amore Lgbtq+ e la scoperta di se stessi e della propria sessualità. Uscita su Netflix lo scorso 22 aprile, questa serie di otto epsiodi, tratta dall'omonimo graphic novel di Alice Oseman, ha fatto appassionare tutti grazie al suo adorabile modo di raccontare un amore tra due ragazzi al tempo del liceo tra gelosie, amicizie e la scoperta del proprio io. Oggi Heartstopper è trending topic sul web diventando il titolo che ha generato più interazioni su Twitter nella settimana dal 18 al 24 aprile (ben 929mila) e quindi a soli due giorni dal suo debutto sulla piattaforma di streaming.

Questa serie sta conquistando davvero tutti al punto da essere subito entrata fin da subito nella Top 10 dove continua a essere tutt'ora al settimo posto in Italia.

Ma cos'è che piace tanto di questa serie? Diversi elementi, scopriamoli insieme!

Di cosa parla Heartstopper e perché piace così tanto

Intanto iniziamo con il raccontare la trama di Heartstopper: Un ragazzo incontra un altro ragazzo, i due diventano amici e si innamorano. Il pacato Charlie e l'appassionato di rugby Nick si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Cos'è che ha colpito il pubblico? Sicuramente la tenerezza di questa serie, il suo saper dare valore a un periodo difficile come l'adolescenza e far sentire meno solo il ragazzo outsider o quello incompreso con difficoltà nel socializzare. Heartstopper punta l'attenzione su un piccolo gruppo di solidi amici, ragazzi semplici, emarginati dai più popolari della scuola ma forti della propria individualità al punto da essere i più uniti di tutti. Heartstopper è un bellissimo esempio di giovani che crescono sì con tante paure ma senza mai tradire se stessi e la propria natura mostrano il coraggio di chi non ha paura di farsi vedere per quello che è anche laddove tutti lo prendono in giro. Non è solo una serie lgbtq+ ma un racconto a 360 gradi dell'adolescenza e della crescita personale dei ragazzi del liceo.