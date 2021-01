Suits 9 arriva a gennaio su Netflix con gli episodi dell'ultima stagione

Tra le nuove uscite Netflix di gennaio troviamo anche Suits, la serie tv creata da Aaron Korsh e ambientata negli studi legali più eminenti di New York andata in onda per la prima volta nel 2011. La piattaforma di streaming digitale, infatti, ha annunciato la data di uscita della nona e ultima stagione della serie. Il 6 gennaio 2021, infatti, sarà possibile vedere i dieci episodi di Stuits 9, l'ultima stagione della serie americana che ha resto nota al pubblico Meghan Markle, già andati in onda negli Stati Uniti dal luglio a settembre 2019 sul canale americano che la trasmette, USA Network, e in Italia su Premium Stories esattamente lo scorso gennaio.

Suits 9: nessuna uscita scaglionata

Gli episodi dell'ultima stagione di Suits usciranno tutti insieme nel catalogo della piattaforma streaming a differenza di quanto accaduto con la stagione precedente che, sia su Netflix che su Premium Stories era uscita solo in parte lasciando in sospeso i fan della serie.