"L'estate nei tuoi occhi" è un po' come quei telefilm di una volta

Conrad e Belly in "L'estate nei tuoi occhi"

Venerdì 17 giugno in streaming su Prime Video sono usciti tutti e 7 gli episodi (della prima stagione) di L'estate nei tuoi occhi, titolo originale The Summer I Turned Pretty, serie tv per giovani (in inglese young adult) tratta dal primo dei tre libri di Jenny Han, che è anche produttrice della serie.

Se state cercando una serie simile a The Boys, quindi, forse avrete già intuito, anche dalla foto qui sopra, che questa non è la serie adatta a voi. Se invece cercate qualcosa che vi ricordi le vostre estati al mare di quando eravate ragazzi, oppure i telefilm come Beverly Hills 90210 o Dawson's Creek oppure The O.C., allora L'estate nei tuoi occhi potrebbe fare al caso vostro. Il perché lo spieghiamo in questa recensione.

Di cosa parla L'estate nei tuoi occhi

Al centro della storia c'è una casa di vacanze nel New England. La padrona di casa è Susannah "Beck" Fisher (interpretata da Rachel Blanchard), che ha due figli, il maggiore Conrad (Cristopher Briney) e il minore Jeremiah (Gavin Casalegno). Da sempre, le estati in questa casa al mare i Fisher le passano con la famiglia di Laurel (Jackie Chung), la migliore amica di Susannah, e i figli Steven (Sean Kaufman) e Isabel "Belly" (Lola Tung).

Belly, che è la più piccola dei quattro ragazzi, è la vera protagonista di questa storia (d'amore). Lei è innamorata di Conrad da quando aveva dieci anni, ma ora che ne ha quasi sedici ed è "diventata carina", come dice il titolo inglese, pensa di di essere giunta all'estate che potrebbe cambiare la sua vita. Cosa succederà in questa estate, tra feste in spiaggia, piscine, country club, ballo delle debuttantie e un intricatissimo dedalo sentimentale? Ovviamente non ve lo anticipiamo, ma vi consigliamo di guardare il trailer di L'estate nei tuoi occhi.

Perché vedere e perché non vedere questa serie "leggerissima"

Chiarito il fatto che questa è una serie che parla di primi o secondi o al massimo terzi amori tra teen ager, e solo lateralmente della storia delle loro madri (i padri sono poco più che comparse), forse va spiegato in quali altri casi non va guardata L'estate nei tuoi occhi.

Nello specifico, se vi aspettate qualcosa alla This is Us, con lacrime che sgorgano spesso e volentieri, potreste restare delusi. E siamo lontani anche dalle parti di Sex Education. I riferimenti, piuttosto, sono quelli già citati sopra, i telefilm per ragazzi di qualche anno fa, con in più un'ambientazione ricca ed estiva che in qualche modo può vagamente ricordare (chiediamo scusa per il paragone) Il giardino dei Finzi-Contini, o la serie Netflix italiana Luna Park.

In definitiva, L'estate nei tuoi occhi è, almeno per questa prima stagione - la seconda è già stata confermata da Amazon Prime Video - una serie leggerissima, che si può guardare per immedesimarsi nei propri problemi sentimentali giovanili o per ricordarli con un (grosso) pizzico di nostalgia. Né più, né meno: se vi basta, allora fate bene a iniziare a guardarla.

Voto: 7