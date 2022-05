Summertime 3: l’ultima estate in riviera tra amori, sogni e futuro

Gli amori giovani al sapore di sale, protagonisti della serie Summertime, tornano per la terza e ultima stagione su Netflix. I nuovi episodi della serie prodotta da Cattleya saranno disponibili sulla piattaforma a partire da mercoledì 4 maggio e ci porteranno, per l’ultima volta, a Cesenatico, a seguire le avventure estive dei giovani protagonisti: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Edo (Giovanni Maini), Sofia (Amanda Campana), Dario (Andrea Lattanzi), Blue (Alicia Ann Edogamhe), e tutti gli altri, a cui si affiancheranno altri personaggi che daranno imput nuovi alle loro storie.

Summertime 3: la trama

Un’altra calda estate ha inizio sulla riviera romagnola quando incontriamo di nuovo i ragazzi di Summertime. Li ritroviamo con un anno in più sulle spalle e alle prese, dopo l’inverno, con una vita che è un po’ cambiata, ma che si porta ancora dentro le esperienze dell’estate dell’anno prima, di cui ci si ritroverà inevitabilmente a riallacciare i fili per poi scioglierli.

C’è chi, come Summer, sembra aver deciso finalmente di abbandonare il suo motto ‘odio l’estate’, per scegliere di godersi la nuova stagione con un po’ di leggerezza. Chi, come Edo e Sofia, ritorna a Cesenatico dopo aver passato l’inverno lontano, e deve ritrovare vecchi equilibri e reinserirsi in quella realtà. E chi, come Ale, è alle prese con una battaglia con se stesso e i laceranti sensi di colpa che si porta dentro.

Summertime 3: l’ultima estate in riviera

Anche in questa terza stagione Summertime riprende e rilancia gli elementi che ne hanno decretato il grande successo sin dall’esordio dei primi episodi su Netflix, consacrandola serie italiana regina degli streaming durante la primavera del lockdown.

L’estate, i tempi dilatati, il sole, la vita in spiaggia e le lunghe notti della movida sulla riviera romagnola, sono gli elementi che fanno da sfondo e sostengono perfettamente, anche nella terza stagione, gli struggimenti esistenziali dei giovani protagonisti.

Dopo tre anni di vicende amorose, di amicizia e familiari, in questa ultima stagione ritroviamo i ragazzi cresciuti e alle prese anche con altri problemi più complessi, più ‘adulti’.

L’amore è ovviamente ancora al centro della loro vita, ma attraverso relazioni vecchie e nuove, i protagonisti si aprono sempre di più al grande mondo esterno, approfondiscono la conoscenza di se stessi, dei propri desideri e delle proprie ambizioni future, rimaste sempre un po’ in secondo piano nelle prime due stagioni, che invece ora diventano centrali nella narrazione, influenzando anche l’andamento di alcune storie d’amore, come quella tra Dario e Rita.

I due protagonisti della narrazione principale delle prime due stagioni, Summer e Ale, li ritroviamo in momenti molto diversi delle loro vite. Eppure, anche questi percorsi che sembrano destinati ad essere paralleli, torneranno a incrociarsi con forza ancora, per dare ulteriore spinta alle loro esistenze.

All’inizio di questa terza e ultima stagione di troviamo Summer molto più sicura di sé e cresciuta, capace di lasciarsi finalmente andare e con tutta l’intenzione di vivere un’estate all’insegna di una leggerezza per lei inedita. E proprio questo atteggiamento la porterà a incontrare un personaggio nuovo, Luca (Cristiano Caccamo), che vedrà in lei qualcosa di nascosto e potente, e che le aprirà nuove prospettive.

Uno stato d’animo lontanissimo da quello che invece vive Ale, tornato a Cesenatico e tormentato da fantasmi e sensi di colpa. Eppure, anche il suo dolore, porterà il protagonista ad affrontare la realtà e a trovare la propria strada.

Summer e Ale sono ancora legati da un filo che non si spezza ma, come i due protagonisti, si evolve, si trasforma, fa dei giri immensi e poi ritorna, e trova la sua collocazione nelle loro vite.

Il tema dei desideri, dei sogni, delle ambizioni e del futuro con tutte le sue incognite, le sue difficoltà e le sue promesse, è raccontato bene con le storie di Sofia, di Dario e di Edo. Tutti personaggi che sembrano sempre meno ragazzi e sempre più giovani uomini e donne alle prese con scelte e prospettive.

Anche Blue è cresciuta, ormai è in piena fase adolescenziale, e anche lei si ritrova a fare i conti con se stessa, grazie a un nuovo incontro e a un nuovo amore che, ovviamente, le sconvolgerà la vita e le insegnerà qualcosa su di sè.

La stagione finale di Summertime non deluderà chi ha amato le prime due. Gli elementi di forza della serie sono sempre gli stessi. I giovani interpreti si confermano tutti a loro agio nei loro personaggi, dopo tre anni, diventati quasi una seconda pelle.

La colonna sonora che sottolinea i passaggi narrativi rimane quella vincente che mixa classici della canzone italiana o loro cover, a brani e artisti amati dalla gen Z. La musica, linguaggio prediletto degli adolescenti, diventa elemento sempre più fondamentale in questo finale anche per la storia. E la soundtrack di Summertime 3 è arricchita da “Scossa”, brano inedito scritto appositamente da Sangiovanni, che vediamo anche esibirsi in un cameo.

Tutta la terza stagione di Summertime, ha il sapore un po’ più complesso rispetto alle precedenti due, di un cambiamento lento e necessario, pieno di incognite e speranze tutte nuove. Un’ evoluzione che è anche il racconto dell’inizio della fine di un momento magico della vita, quello dell’adolescenza, con le sue piccole grandi sfide da vincere, e l’inizio faticoso ma entusiasmante della grande avventura nell’età adulta.

Voto: 6,5