Dopo Jupietr's Legacy, Mark Millar torna con una nuova serie anime per Netflix. Tutto quello che sappiamo

Super Crooks è il nuovo grande progetto di Netflix tratto dai fumetti di Mark Millar dopo il grande successo di Jupiter's Legacy. L'adattamento seriale dell'anime creato dal fumettista britannico sarà prodotto dal rinomato studio Bones e darà vita a una nuova storia dell'universo Millarworld. La serie di fumetti dal titolo Super Crooks: The Heist è stata creata da Mark Millar e Leinil Yu e distribuita dalla Marvel Comics nel 2012 con l'etichetta Icon Comics Imprint.

Super Crooks: cosa sappiamo dell'adattamento Netflix

Super Crooks è in produzione già da diversi anni. L'ultima volta che questo fumetto è stato vicino alla realizzazione di un formato televisivo è stato nel 2016, quando fu annunciato da Waypoint Entertainment che ne aveva acquisito i diritti insieme ad American Jesus ma il progetto non andò mai in porto fino a che, un anno dopo, Netflix ha annunciato di aver acquisito i diritti su tutti i prodotti del Millarworld. L'annuncio da parte della piattaforma di streaming per un primo progetto di adattamento seriale della saga di fumetti risale al marzo 2019 e ora la serie è in fase di produzione.

Da quanti episodi sarà composta Super Crooks?

Sono 13 gli episodi ordinati dalla piattaforma di streaming per questa serie e ognuno avrà la durata di 30 minuti. Per ora non è ancora certo se la serie sarà composta da una sola stagione o lascerà spazio a un possibile continuo. Quello che sappiamo per certo è che lo studio di animazione dietro questo nuovo prodotto Netflix è il rinomato Bones, con sede a Tokyo, fondato nel 1998. Questo studio ha già realizzato titoli di punta come Fullmetal Alchemist e My Hero Academia. Bones è inoltre a lavoro del nuovo anime di Godzilla.

Il poster di Super Crooks